Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трон: Наследие Трон: Наследие
Киноафиша Фильмы Трон: Наследие Награды и номинации фильма Трон: Наследие
Tron Legacy Трон: Наследие 2010 / США
6.3 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Трон: Наследие

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший звуковой монтаж
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Прорыв года
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Гимнастки Винер выходят замуж, следуя одному правилу: касается «приданого» женихов
Вся правда о вредных Девах: советы астрологов, как ужиться с этими знаками Зодиака
Первый памятник Шатунову сложно назвать хорошим: причину поймут все
Сидит на шее у жены: что известно о муже Елены Яковлевой, от которого актриса родила странного сына
Лысенький, с пузиком: сыну Караченцова и Поргиной не повезло в генетической лотерее
Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, что для вас главное в любви
Спиртное литрами, сигареты пачками: Пересильд не должна была стать космонавтом
Ханде Эрчел ее ненавидит: новой королевой турецких сериалов называют эту красавицу
Копия Полищук: не поверите глазам, увидев детское фото Заворотнюк
Телефонные аферисты дважды ошарашили семью Стоянова: вот что им сообщили в 7 утра
Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей
Сыном «самого уродливого» актера СССР оказался красавчик: такому не доверят роль Шарикова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше