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Бо Гарретт
Бо Гарретт
Beau Garrett
О персоне
Фильмография
Бо Гарретт
Beau Garrett
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Дата рождения
28 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Бо Гарретт
Родилась 28 декабря 1982 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Бо Гарретт
Жажда любви
комедия, мелодрама
2014, США
5.0
Фрилансеры
драма, боевик, криминал, детектив
2012, США
6.0
Друг невесты
комедия
2008, США / Великобритания
6.0
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
Туристас
триллер, ужасы, драма, приключения
2006, США
7.0
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