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Джозеф Косински
Джозеф Косински
Joseph Kosinski
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Джозеф Косински
Joseph Kosinski
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Дата рождения
3 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джозеф Косински
Режиссер. Родился 3 мая 1974 года. Маршаллтаун, Айова,США.
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Фильмография Джозеф Косински
Спайдерхед
боевик, мистика, фантастика
2022, США
5.0
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.0
Дело храбрых
драма, боевик
2017, США
7.0
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика
2010, США
6.0
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Свершилось: мировые сборы «Топ Гана: Мэверик» превысили $1 млрд
Первый фильм Тома Круза, которому покорилась эта отметка.
Написать
27 июня 2022 10:24
Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед»
Будут непредвиденные последствия.
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18 мая 2022 10:14
Том Круз рассекает небеса на реактивном самолете в новом трейлере «Топ Гана: Мэверик»
В прокат фильм выйдет 26 мая.
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29 марта 2022 17:10
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