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Я - Четвертый
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I Am Number Four
Я - Четвертый
2011 / США
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7.7
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93
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вся информация о фильме
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