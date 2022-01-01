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Я - Четвертый Я - Четвертый
Киноафиша Фильмы Я - Четвертый Я - Четвертый, 2011: актеры и роли
I Am Number Four Я - Четвертый 2011 / США
7.7 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Я - Четвертый, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ди Джей Карузо Ди Джей Карузо D.J. Caruso
В ролях
Алекс Петтифер Алекс Петтифер Alex Pettyfer Дианна Агрон Дианна Агрон Dianna Agron Тимоти Олифант Тимоти Олифант Timothy Olyphant Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Тереза Палмер Тереза Палмер Teresa Palmer Каллэн МакОлиффи Джейк Эйбел Джейк Эйбел Jake Abel
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