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Я - Четвертый
Отзывы о фильме «Я - Четвертый»
I Am Number Four
Я - Четвертый
2011 / США
Трейлер
7.7
Оцените
92
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Режиссер: Ди Джей
✊ тут я не смог определиться, что все-таки лучше✊ и решил: скачаю и дома посмотрю
2 апреля 2015, 12:51
0
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СолныФко2011
2 апреля 2015, 12:51
Я сегодня ходила на фильм в кинотеатр! Обалденный!!!!!!!! И спецэффекты хорошо поставлены. И моменты жути были! Вобщем советую смотреть только в кино! )))
9/10
А 9 - потому что конец расплывчатый и очень похоже, что режиссер предполагает продолжение..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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миша7439
2 апреля 2015, 12:51
я пойду в воскресение! надеюсь фильм понравиться! ✊ 😓 ✊ ✊ ✊ ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Иго
2 апреля 2015, 12:51
Фуфло редкостное. Все шаблонно и скучно.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Тема не новая,раскрытая-перераскрытая в других фильмах и как её раскачать-неожиданными
ходами,ультраспецэффектами,или искромётным юмором-решает режиссёр.Ожидания не оправдались.
Фильм выше среднего уровня,но до приличного не дотянул✊ Тема ведь благодатная-
хочется и продукт с хорошей начинкой.Ладошки-фонарики,враги-амбалы с дебильными лицами и нечленораздельной речью(так иногда изображают русских) вообще свели фильм до детского уровня.
Бои местного значения оживили слегка затухающий сюжет.Понравились:собачка,возможно,главный герой...и всё,пожалуй✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Катерина1709
2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино! Я ездила смотрела. Советую!
2 апреля 2015, 12:51
0
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margooo
2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось, я с удовольствием его посмотрела, только положительные эмоции!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Всё верно, очень достойный фильм для своего жанра (молодежный фэнтези-экшн).
Jovially парой постой выше все очень хорошо расписала ✊
Ближайшая ассоциация - "Ученик чародея" с Кейджем, примерно такого же уровня фильм.
Гораздо хуже уже - Перси ДЖексон (из относительного недавнего кино).
Последний Поттер гораздо более унылый, чем "Я 4", тут нету столько унылой подростковой драмы, актёры хотя бы умеют играть и отличные спецэффекты.
Всё на месте для американского фильма. Сильный защищает слабого, встречается с очаровательной девушкой и т.д. Кстати, есть и правда некоторые стремные моменты для фильма PG-13 (типа аттракциона смертельный сеновал).
Чёрному лебедю "Я 4" даёт фору только так.
8/10
ПС. Так и представляю себе постер к последнему фильму серии: 6 Избранных, с ними почти столько же Хранителей, еще 6 зверушек (ящерки, псы, медведи), 6 возлюбленных, 6 прихлебателей (типа Сэма), плюс разные там зеваки. Этот цыганский табор идёт спасать мир!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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чеми
2 апреля 2015, 12:51
фильм не законченный,некоторые моменты были не понятны.развязка очень быстро закончилась,я то думала финальная сцена будет помаштабней.....надеюсь продолжение порадует больше...
2 апреля 2015, 12:51
0
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УберКот
2 апреля 2015, 12:51
Сюжетный суповой набор, ОТСТОЙ КОРОЧЕ!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
фильм не ах ✊ ....но Петиффер хорош влюбилась в него еще в Громобое.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Факультет - это который Родригес снял? Обожаю! И молодой Хартнетт, на мой вкус, круче Петтифера.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела «Я - четвертый». Какой изумительный фильм! Я не большая фанатка разных инопланетных приключений, на фильм пошла за компанию с друзьями и была приятно удивлена. Сюжет достаточно обычный – потерянный инопланетный мальчик с особым предназначением, которое ему какой-то момент открывается, и он начинает бороться с мировым злом и заодно встречает свою любовь. Не сразу понимаешь, чем конкретно хорош фильм, но из зала выходишь с очень хорошим чувством, которое потом надолго остается. Не знаю, что скажут любители фантастики, но девушкам без инопланетных пристрастий очень рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
На фильм «Я – четвертый» пошла ради экшна и спецэффектов – захотелось развлечься и взбодриться. В полной мере получила и то и другое. В фильме хороши актеры – новые лица, очень приятные, а то начинаешь уставать от сбора голливудских олимпийцев, переходящих из фильма в фильм. Очень много молодых актеров, надеюсь, мы их еще увидим на большом экране. Так что мое мнение: смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Разрывался между отрицательными и положительными отзывами, но решил посмотреть и мой твердый вердикт: отличный фильм. Начнем со спецэффектов: да, ничего сногсшибательного, но и в глазах не рябит. Сюжет – да, не фонтан, но что можно ожидать от фантастического боевика? Зато крепко сделан, ладно скроен, я получил свою долю удовольствия и развлечения. А все брюзжания – от лукаваого!
2 апреля 2015, 12:51
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9/10
А 9 - потому что конец расплывчатый и очень похоже, что режиссер предполагает продолжение..
ходами,ультраспецэффектами,или искромётным юмором-решает режиссёр.Ожидания не оправдались.
Фильм выше среднего уровня,но до приличного не дотянул✊ Тема ведь благодатная-
хочется и продукт с хорошей начинкой.Ладошки-фонарики,враги-амбалы с дебильными лицами и нечленораздельной речью(так иногда изображают русских) вообще свели фильм до детского уровня.
Бои местного значения оживили слегка затухающий сюжет.Понравились:собачка,возможно,главный герой...и всё,пожалуй✌️
Jovially парой постой выше все очень хорошо расписала ✊
Ближайшая ассоциация - "Ученик чародея" с Кейджем, примерно такого же уровня фильм.
Гораздо хуже уже - Перси ДЖексон (из относительного недавнего кино).
Последний Поттер гораздо более унылый, чем "Я 4", тут нету столько унылой подростковой драмы, актёры хотя бы умеют играть и отличные спецэффекты.
Всё на месте для американского фильма. Сильный защищает слабого, встречается с очаровательной девушкой и т.д. Кстати, есть и правда некоторые стремные моменты для фильма PG-13 (типа аттракциона смертельный сеновал).
Чёрному лебедю "Я 4" даёт фору только так.
8/10
ПС. Так и представляю себе постер к последнему фильму серии: 6 Избранных, с ними почти столько же Хранителей, еще 6 зверушек (ящерки, псы, медведи), 6 возлюбленных, 6 прихлебателей (типа Сэма), плюс разные там зеваки. Этот цыганский табор идёт спасать мир!✊
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