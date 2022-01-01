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Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Michael Welch
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Майкл Уэлш
Michael Welch
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Дата рождения
25 июля 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Майкл Уэлш
Родился 25 июля 1987 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Майкл Уэлш
Взрывная игра
триллер, боевик
2022, США
4.0
Проклятие крови
ужасы
2019, США
3.0
Безумные
ужасы, фантастика
2013, США
3.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама
2011, США
8.0
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.0
Безответная любовь
драма, триллер
2010, США
7.0
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.0
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