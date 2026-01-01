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Фильмография
Майкл Уэлш
Michael Welch
Киноафиша
Персоны
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Michael Welch
Дата рождения
25 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Романтический герой
Биография Майкл Уэлш
Родился 25 июля 1987 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.7
Гримм
(2011)
7.5
Американское преступление
(2007)
Фильмография Майкл Уэлш
5.9
Болтунья
Scrambled
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
6.2
Квантовый скачок
фантастика
2022, США
4.8
Взрывная игра
Hot Seat
триллер, боевик
2022, США
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3.9
Месть солдата
Soldier's Heart
драма, вестерн
2020, США
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3.3
Проклятие крови
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ужасы
2019, США
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3.5
Пока никто не поранился
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ужасы
2018, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
6.8
Нация Z
боевик, ужасы, фантастика
2014, США
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