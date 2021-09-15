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Билли Бёрк
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Дата рождения
25 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Беллингхем, Вашингтон, США
Рост
188 см
Биография Билли Бёрка
Родился 25 ноября 1966 года. Беллингхем, Вашингтон, США.
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Фильмография Билли Бёрка
Проникновение
триллер
2018, США
5.0
Иисус в ковбойских ботинках
комедия, драма
2014, США
5.0
Смерть со спецэффектами
комедия, триллер, криминал
2012, США
6.0
Сумасшедшая езда
триллер, боевик
2011, США
7.0
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.0
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.0
Погоня
триллер
2010, США
4.0
Зачистка
триллер
2010, США
6.0
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