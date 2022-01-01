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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011: актеры и роли
The Twilight Saga: Breaking Dawn Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 2011 / США
8.2 Оцените
323 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон Билл Кондон William «Bill» Condon
В ролях
Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Тэйлор Лотнер Тэйлор Лотнер Taylor Lautner Эшли Грин Эшли Грин Ashley Greene Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Питер Фачинелли Питер Фачинелли Peter Facinelli Майкл Уэлш Майкл Уэлш Michael Welch Маккензи Фой Маккензи Фой Mackenzie Foy
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