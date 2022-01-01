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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011: актеры и роли
The Twilight Saga: Breaking Dawn
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
2011 / США
Трейлер
8.2
Оцените
323
голоса
Рейтинг IMDb: 4.9
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Эшли Грин
Ashley Greene
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Майкл Уэлш
Michael Welch
Маккензи Фой
Mackenzie Foy
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