Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джил Бирмингем
Джил Бирмингем
Gil Birmingham
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джил Бирмингем
Gil Birmingham
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 июля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Джил Бирмингем
Родился 13 июля 1953 года. Сан-Антонио, Техас, США.
Развернуть
Фильмография Джил Бирмингем
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.0
Любой ценой
криминал, драма
2016, США
7.0
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
7.0
Дочь болотного царя
драма, триллер
, США
0.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»