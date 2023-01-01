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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
The Twilight Saga: Breaking Dawn Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 2011 / США
8.2 Оцените
328 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший фильм
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
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Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
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Мой Хатико
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