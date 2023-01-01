Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бумажный солдат
Фильмы похожие на Бумажный солдат
Бумажный солдат
2008 / Россия
Смотреть трейлер
7.1
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Бумажный солдат
Вся информация о фильме
Дело
драма
2021, Россия
4.0
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Межсезонье
приключения, криминал
2021, Россия
9.0
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Фауст
драма
2011, Россия
6.0
Жить
драма
2010, Россия
7.0
Метеоидиот
драма
2008, Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
6.0
Груз 200
драма
2007, Россия
7.0
Александра
драма
2007, Россия
6.0
Изображая жертву
комедия
2006, Россия
6.0
Гарпастум
драма
2005, Россия
6.0
Последний поезд
драма
2003, Россия
6.0
Молох
драма
1999, Россия / Германия / Франция / Япония / Италия
6.0
Дом Солнца
драма
2010, Россия
7.0
Событие
драма
2009, Россия
5.0
Синдром Петрушки
драма
2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Я Вам больше не верю
драма
2000, Россия
4.0
Просточеловек
драма
2022, Россия
0.0
Райские кущи
драма
2015, Россия
4.0
Находка
драма
2015, Россия
6.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Роль
драма
2013, Россия / Финляндия / Беларусь
4.0
Элизиум
драма
2010, Россия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить