Гарпастум, 2005

1914-й год. Канун Первой мировой войны. Фильм начинается с момента убийства эрцгерцога Фердинанда. В центре повествования история четырех друзей. Двое из них - Андрей и Николай – братья. Их отец в прошлом то ли спортивный меценат, то ли просто увлекался футболом.

Он поставил все деньги на российскую олимпийскую команду, а она в Стокгольме в 1912 году со счетом 0: 16 проиграла немцам. Он разорился. и сошел с ума . Потом умерла мать, и братья теперь живут в квартире дяди - врача, тоже увлечены футболом и даже идут пробоваться на матч с с англичанами, которые работают в Петербурге и создают свои футбольные команды.

Их туда не взяли, и они решили организовать свою команду. Но нужно выкупить поле - и они начинают играть в футбол на деньги. С грузчиками, газетчиками, студентами, семинаристами...