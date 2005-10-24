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Гарпастум Гарпастум
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Garpastum

Гарпастум, 2005

2005 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

1914-й год. Канун Первой мировой войны. Фильм начинается с момента убийства эрцгерцога Фердинанда. В центре повествования история четырех друзей. Двое из них - Андрей и Николай – братья. Их отец в прошлом то ли спортивный меценат, то ли просто увлекался футболом.

Он поставил все деньги на российскую олимпийскую команду, а она в Стокгольме в 1912 году со счетом 0: 16 проиграла немцам. Он разорился. и сошел с ума . Потом умерла мать, и братья теперь живут в квартире дяди - врача, тоже увлечены футболом и даже идут пробоваться на матч с с англичанами, которые работают в Петербурге и создают свои футбольные команды.

Их туда не взяли, и они решили организовать свою команду. Но нужно выкупить поле - и они начинают играть в футбол на деньги. С грузчиками, газетчиками, студентами, семинаристами...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 октября 2005
Премьера в мире 24 октября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Данила Козловский
Данила Козловский
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гарпастум 1 постер
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Гарпастум смотреть онлайн

Гарпастум
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Зима 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрела,этот фильм.На самом деле под кажущейся прстотой сюжета,на мой взгляд,скрывается глубокий смысл.Очень понравилось как… Читать дальше…
ММ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leningrad, 31/10/2005 - 12:07:34):Чё-то не понятно, за что фильму дали награду. На два часа растянуто действие, которое можно показать за 15… Читать дальше…
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