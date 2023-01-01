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Бумажный солдат Бумажный солдат
Киноафиша Фильмы Бумажный солдат Бумажный солдат, 2008: актеры и роли
Бумажный солдат 2008 / Россия
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Бумажный солдат, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман-младший Алексей Герман-младший
В ролях
Мераб Нинидзе Мераб Нинидзе Merab Ninidze Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Анастасия Шевелева
Чебурашка
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