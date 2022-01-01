Казус Кукоцкого, 2005

Середина ХХ века. Потомственный хирург Павел Алексеевич Кукоцкий — один из самых именитых гинекологов своего времени. Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с незаконными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних оно — спасение несчастной женщины, для других — убийство нерождённого человека. Для первых Кукоцкий — ангел-хранитель, для вторых — изверг и душегуб.