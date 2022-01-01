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Казус Кукоцкого Казус Кукоцкого
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Kazus Kukotskogo

Казус Кукоцкого, 2005

2005 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Середина ХХ века. Потомственный хирург Павел Алексеевич Кукоцкий — один из самых именитых гинекологов своего времени. Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с незаконными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних оно — спасение несчастной женщины, для других — убийство нерождённого человека. Для первых Кукоцкий — ангел-хранитель, для вторых — изверг и душегуб.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2005
Возраст 16+
Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Павел Баршак
Павел Баршак
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Мария Кузнецова
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Казус Кукоцкого 1 постер
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Казус Кукоцкого
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