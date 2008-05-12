Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Метеоидиот
1 постер
Метеоидиот

Метеоидиот

The Rainbowmaker 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Близнецы Салзлип растут без отца. Дедушка говорит им, что папа уехал по важному делу. Девочка и мальчик убеждены, что он супергерой — тайный агент. Но когда он наконец возвращается домой, оказывается, что он — всего лишь мелкий метеоролог, невинно попавший в тюрьму. Дети отказываются признать в нем отца. А их привлекательная матушка миссис Салзлип сбежала с силачом, работавшим в цирке. Но Салзлип не сдается. Он обнаруживает, что он может на самом деле управлять погодой. Он может летом вызвать сильный мороз, а может и создавать прекрасные радуги. Волшебство! Может быть, ему удастся использовать свой дар, чтобы вернуть свою семью?

Страна Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 12 мая 2008
Дата выхода
12 мая 2008 США
Бюджет €2 618 000
Производство 27 Films Production, Lemming Film, Blind Spot Pictures
Другие названия
The Rainbowmaker, A szivárványvarázsló, L'Arc en ciel, Метеоидиот
Режиссер
Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Нино Киртадзе
Рамаз Чхиквадзе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
