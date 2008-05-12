Близнецы Салзлип растут без отца. Дедушка говорит им, что папа уехал по важному делу. Девочка и мальчик убеждены, что он супергерой — тайный агент. Но когда он наконец возвращается домой, оказывается, что он — всего лишь мелкий метеоролог, невинно попавший в тюрьму. Дети отказываются признать в нем отца. А их привлекательная матушка миссис Салзлип сбежала с силачом, работавшим в цирке. Но Салзлип не сдается. Он обнаруживает, что он может на самом деле управлять погодой. Он может летом вызвать сильный мороз, а может и создавать прекрасные радуги. Волшебство! Может быть, ему удастся использовать свой дар, чтобы вернуть свою семью?