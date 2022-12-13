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Постер фильма Просточеловек
8.5
Просточеловек - Трейлер
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8.5

Просточеловек

, 2022
OnlyHuman
Россия / драма / 18+
Драма о сложном выборе между беззаботной жизнью и познанием себя
Трейлеры
Постер фильма Просточеловек
8.5
Просточеловек - Трейлер
Просточеловек  Трейлер

Факты

О фильме

Показом фильма завершился кинофестиваль «Горький fest», проходивший с 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде.

Режиссером и сценаристом стала Яна Климова-Юсупова, для которой «Просточеловек» стал полнометражным дебютом. Ранее она выпустила две короткометражки: «Живые» в 2014 году и «Любовь» в 2015-м.

Главную роль исполнила народная артистка РФ и основатель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова («Петровы в гриппе», «Доктор Лиза»).

Агата Муцениеце заявила, что для нее большая честь работать с одной из самых талантливых актрис нашего столетия – Чулпан Хаматовой.

Съемочный процесс проходил в Москве с 4 мая по 9 июня 2021 года.

Саша живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой, вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности — все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее.

В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор — уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.

В ролях

Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Sasha
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Lora
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Nadezhda Volynskaya
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Elizaveta Volynskaya
Сергей Соцердотский
Сергей Соцердотский
Екатерина Агеева
Екатерина Агеева
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Doctor
Режиссер Яна Климова-Юсупова
Сценарист Яна Климова-Юсупова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия
Бюджет $850 000
Другие названия
OnlyHuman, Просточеловек

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 11 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Просточеловек - Трейлер
Просточеловек Трейлер
Просточеловек - Трейлер
Просточеловек Трейлер
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