Просточеловек, 2022

Показом фильма завершился кинофестиваль «Горький fest», проходивший с 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде.

Режиссером и сценаристом стала Яна Климова-Юсупова, для которой «Просточеловек» стал полнометражным дебютом. Ранее она выпустила две короткометражки: «Живые» в 2014 году и «Любовь» в 2015-м.

Главную роль исполнила народная артистка РФ и основатель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова («Петровы в гриппе», «Доктор Лиза»).

Агата Муцениеце заявила, что для нее большая честь работать с одной из самых талантливых актрис нашего столетия – Чулпан Хаматовой.

Съемочный процесс проходил в Москве с 4 мая по 9 июня 2021 года.