Нет ничего более завораживающего, чем кино про магию и волшебство. От фэнтезийного мира «Гарри Поттера» до удивительных трюков, механизм которых зрителю без объяснения почти никогда не дано понять до конца, как в «Престиже», — подобные фильмы приковывают внимание к экрану и держат его до последней минуты. Если зрителю вдруг покажется, что он уже вычислил все заготовленные трюки и все сюжетные повороты, герои в скором времени наверняка удивят его и заставят снова гадать, как им удалось провернуть свои фокусы.

Такие фильмы хороши тем, что озорство магии и волшебства в них часто соседствует с непростыми темами: где должен заканчиваться фокус и начинаться реальная жизнь? Должен ли волшебник использовать свою магию во благо остальных, или нет резона контролировать ее? Да, все происходящее в этих фильмах чистой воды вымысел, но серьезность не чужда и им. Поэтому фильмы про магию и волшебство не только впечатляют картинкой, но и призывают задумываться о многих вещах.

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