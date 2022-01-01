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Фильмы про магию и волшебство
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Фильмы про магию и волшебство

Все 35 Онлайн
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Аладдин
Аладдин
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези
2019, Норвегия
Поменяться местами
Поменяться местами
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2019, Франция
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Чародейка
Чародейка
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Я сражаюсь с великанами
Я сражаюсь с великанами
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, драма
2017, США
Голос монстра
Голос монстра
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
Страшные сказки
Страшные сказки
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, исторический
2015, Италия / Франция / Великобритания
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези, триллер
2014, Франция
Джек - покоритель великанов
Джек - покоритель великанов
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма, фэнтези, приключения
2013, США
Белоснежка: месть гномов
Белоснежка: месть гномов
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези
2012, США
Воображариум
Воображариум
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мюзикл, фэнтези
2012, Финляндия / Канада
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
Время ведьм
Время ведьм
7.0
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Ученик чародея
Ученик чародея
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Страшно красив
Страшно красив
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, ужасы, фэнтези
2010, США
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
8.0
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
Зачарованная
Зачарованная
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
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Нет ничего более завораживающего, чем кино про магию и волшебство. От фэнтезийного мира «Гарри Поттера» до удивительных трюков, механизм которых зрителю без объяснения почти никогда не дано понять до конца, как в «Престиже», — подобные фильмы приковывают внимание к экрану и держат его до последней минуты. Если зрителю вдруг покажется, что он уже вычислил все заготовленные трюки и все сюжетные повороты, герои в скором времени наверняка удивят его и заставят снова гадать, как им удалось провернуть свои фокусы.

Такие фильмы хороши тем, что озорство магии и волшебства в них часто соседствует с непростыми темами: где должен заканчиваться фокус и начинаться реальная жизнь? Должен ли волшебник использовать свою магию во благо остальных, или нет резона контролировать ее? Да, все происходящее в этих фильмах чистой воды вымысел, но серьезность не чужда и им. Поэтому фильмы про магию и волшебство не только впечатляют картинкой, но и призывают задумываться о многих вещах.

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