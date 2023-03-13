«Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом в истории кино

Согласно данным IGN, «Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом за всю историю кинематографа.

Еще до громкого триумфа на премии «Оскар» фантастическая комедия Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта завоевала 158 наград от крупных ассоциаций критиков и других организаций. Теперь к этому числу также можно прибавить награды от Американской киноакадемии, которая удостоила картину семи призов, в том числе за лучший фильм. Ранее звание самого титулованного фильма в истории принадлежало фэнтезийному блокбастеру Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля», который получил 101 награду по подсчетам того же IGN.

Журналисты отмечают, что в их аналитику в первую очередь вошли награды от крупных организаций, таких как «Золотой глобус», SAG Awards и Indie Spirits. Если же брать в расчет все организации, удостоившие «Всё везде и сразу» тех или иных титулов, то общее количество наград картины составит 336 штук при 691 номинации. Аналогичные показатели «Властелина колец: Возвращение короля» — 213 наград при 337 номинациях.

Аналитики подчеркивают, что за 20 лет, прошедших с момента премьеры фильма Джексона, в киноиндустрии появилось множество новых организаций, кружков и интернет-порталов, присуждающих свои собственные награды фильмам. В случае «Всё везде и сразу» количество организаций, принявших картину в свой конкурс, было больше, чем у «Властелина колец: Возвращение короля»: 110 организаций против 90 соответственно.

Ради справедливого подсчета портал IGN попытался провести подсчет наград от тех организаций, которые признали оба фильма. Их оказалось всего 45. Однако даже при таком подсчете «Всё везде и сразу» удалось обойти «Властелина колец: Возвращение короля»: картина Квана и Шайнерта собрала 138 наград от 39 организаций при 295 номинациях, а картина Джексона — 127 наград от 37 организаций при 189 номинациях.