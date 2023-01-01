Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
День независимости
Фильмы похожие на День независимости
Independence Day
День независимости
1996 / США
7.4
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на День независимости
Вся информация о фильме
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения
2016, США
5.0
Скайлайн
триллер, фантастика
2010, США
5.0
Катастрофа на День независимости
боевик, приключения, фантастика
2013, Канада
3.0
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.0
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.0
Я - легенда
драма, фантастика, ужасы
2007, США
8.0
Война миров
триллер, фантастика, драма
2005, США
7.0
Я, робот
фантастика, приключения, триллер
2004, США
8.0
Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма
2004, США
7.0
Люди в черном 2
комедия, фантастика
2002, США
7.0
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
7.0
Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик
1998, США
7.0
Годзилла
боевик, фантастика
1998, США / Япония
8.0
Столкновение с бездной
мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер
1998, США
6.0
Люди в черном
боевик
1997, США
8.0
Пик Данте
боевик, приключения, триллер
1997, США
6.0
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.0
Миссия: Невыполнима
боевик, триллер, приключения, мистика
1996, США
7.0
Скала
боевик, приключения
1996, США
8.0
Смерч
драма, приключения, боевик, триллер
1996, США
6.0
Плохие парни
триллер, боевик, комедия
1995, США
7.0
Скорость
триллер, криминал, боевик
1994, США
8.0
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.0
Звёздные врата
боевик, приключения, фантастика
1994, США / Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить