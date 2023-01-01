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День независимости
День независимости, 1996: актеры и роли
Independence Day
День независимости
1996 / США
7.4
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 7
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День независимости, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Уилл Смит
Will Smith
Билл Пуллман
Bill Pullman
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Джудд Хирш
Роберт Лоджа
Robert Loggia
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Маргарет Колин
Margaret Colin
Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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