Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Жанна Дюбарри" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День независимости День независимости
Киноафиша Фильмы День независимости День независимости, 1996: актеры и роли
Independence Day День независимости 1996 / США
7.4 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

День независимости, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Уилл Смит Уилл Смит Will Smith Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джудд Хирш Роберт Лоджа Robert Loggia Рэнди Куэйд Randy Quaid Маргарет Колин Margaret Colin Вивика А. Фокс Вивика А. Фокс Vivica A. Fox Мэри МакДоннелл Мэри МакДоннелл Mary McDonnell
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
А как же обязательства? Мисс Россию Линникову раскритиковали из-за отъезда в США
Тест: каким животным вы становитесь в постели?
В СССР брезгливых не было: сцена из советского кинохита шокировала молодежь
Всего 3 женских имени, обладательницы которых притягивают успешных мужчин: вы среди них?
Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось
ДНК-тест не нужен: внуков Юрия Никулина узнают издалека
Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами
Венца из «Дома-2» возненавидели три красавицы-жены: причина в одном
Происходящее с Алисой Тепляковой шокировало народ: вот что выдумал ее отец
Пухляшку после «Модного приговора» не узнать: преображение понравится не всем
Пробирает до мурашек: внешность звезды «Перевала Дятлова» вызвала переполох в Сети
Главная бабушка СССР оказалась не такой, как на экране: вот что она скрывала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше