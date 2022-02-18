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Коул Хаузер
Коул Хаузер
Cole Hauser
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Коул Хаузер
Cole Hauser
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Дата рождения
22 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Коул Хаузер
Родился 22 марта 1975 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.
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Фильмография Коул Хаузер
Парни под прикрытием
боевик, триллер
2022, Пуэрто-Рико / США
3.0
Акт мести
боевик, драма
2018, США / Канада
5.0
Кокаиновый барон
триллер, криминал, боевик
2018, США / Колумбия
5.0
Морпехи 2
боевик, драма, военный
2014, США
5.0
Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика
2014, Великобритания / США / Китай
7.0
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал
2013, США
5.0
Падение Олимпа
боевик, триллер
2013, США
7.0
Белый лебедь
2012, США / Россия
4.0
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Мэл Гибсон и Коул Хаузер попадают в круговорот криминальных разборок в трейлере боевика «Парни под прикрытием»
Поставил фильм сорежиссер «Адреналина» и «Призрачного гонщика 2».
Написать
18 февраля 2022 14:25
«Йеллоустоун» официально продлен на пятый сезон
Семья землевладельцев Даттон ожидаемо вернется на экраны.
Написать
4 февраля 2022 12:34
Морган Фриман сыграет шерифа в криминальном триллере с Коулом Хаузером и Джейми Александер
Фильм расскажет о серии убийств, всколыхнувших маленький американский городок.
Написать
2 февраля 2022 14:45
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