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Лудакрис
Ludacris
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Персоны
Лудакрис
Лудакрис
Ludacris
Дата рождения
11 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Лудакриса
Родился 11 сентября 1977 года. Шампейн, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
7.8
Форсаж 5
(2011)
7.5
Форсаж 7
(2015)
7.4
Форсаж 6
(2013)
Фильмография Лудакриса
Форсаж 11
Fast X: Part 2
боевик, криминал, триллер
2026, США
Хвостовики с пазами
Groove Tails
анимация
2025, США
Окончательный бойцовский чемпионат 2
Untitled Sony/Marvel Live Action
спорт
2025,
6.8
Форсаж 10
Fast X
боевик, криминал
2023, США
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Рецензия
5.6
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драма, мистика, триллер
2022, США
6.4
Мир Кармы
комедия, детский, музыка
2021, США
6.4
Форсаж 9
Fast & Furious 9
боевик, криминал
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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