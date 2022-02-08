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Лудакрис
Лудакрис
Ludacris
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Лудакрис
Ludacris
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Дата рождения
11 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Композитор
Биография Лудакриса
Родился 11 сентября 1977 года. Шампейн, Иллинойс, США.
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Фильмография Лудакриса
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
0.0
Конец дороги
драма, мистика, триллер
2022, США
0.0
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.0
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл
2011, США
7.0
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.0
Фред Клаус, брат Санты
семейный, комедия, сказка
2007, США
7.0
Столкновение
триллер, драма, мистика
2004, США / Германия
6.0
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8 февраля 2022 12:33
«Форсаж 10» выйдет на месяц позже намеченного срока
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15 декабря 2021 09:52
Школьница мечтает стать рэпером и менять мир своей музыкой в трейлере мультсериала «Мир Кармы»
Создателем и исполнительным продюсером проекта является популярный рэпер Лудакрис.
Написать
24 сентября 2021 15:52
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