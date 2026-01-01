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Лудакрис
Лудакрис Ludacris
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Лудакрис

Ludacris

Дата рождения
11 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр

Биография Лудакриса

Родился 11 сентября 1977 года. Шампейн, Иллинойс, США.

Популярные фильмы

Форсаж 5 7.8
Форсаж 5 (2011)
Форсаж 7 7.5
Форсаж 7 (2015)
Форсаж 6 7.4
Форсаж 6 (2013)

Фильмография Лудакриса

Форсаж 11
Форсаж 11 Fast X: Part 2
боевик, криминал, триллер 2026, США
Хвостовики с пазами Groove Tails
анимация 2025, США
Окончательный бойцовский чемпионат 2 Untitled Sony/Marvel Live Action
спорт 2025,
Форсаж 10 6.8
Форсаж 10 Fast X
боевик, криминал 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мчаться по снегу 5.6
Мчаться по снегу Dashing Through the Snow
комедия, семейный, фэнтези 2023, США
Смотреть трейлер
Конец дороги 4.8
Конец дороги End of the Road
драма, мистика, триллер 2022, США
Мир Кармы 6.4
Мир Кармы
комедия, детский, музыка 2021, США
Форсаж 9 6.4
Форсаж 9 Fast & Furious 9
боевик, криминал 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Лудакрисе
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