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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2003

Рейтинг фильмов 2003 года

Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
1 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Властелин Колец: Возвращение Короля
2 Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
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Поворот не туда
3 Поворот не туда
триллер, ужасы 2003, США
8.2
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Брюс Всемогущий
4 Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
8.1
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Последний самурай
5 Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
8.0
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Плохие парни 2
6 Плохие парни 2
боевик, комедия, триллер 2003, США
7.9
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Двойной форсаж
7 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Крупная рыба
8 Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма 2003, США
7.8
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Другой мир
9 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Трио из Бельвилля
10 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Влюбись в меня, если осмелишься
11 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Возвращение
12 Возвращение
драма 2003, Россия
7.5
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Убить Билла
13 Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик 2003, США
7.5
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В поисках Немо
14 В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения 2003, США
7.5
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Мечтатели
15 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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Матрица: Перезагрузка
16 Матрица: Перезагрузка
боевик, фантастика 2003, США
7.4
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Догвилль
17 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Люди Икс 2
18 Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика 2003, США
7.2
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Весна, лето, осень, зима... и снова весна
19 Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма 2003, Корея / Германия
7.1
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Однажды в Мексике
20 Однажды в Мексике
вестерн, боевик, криминал 2003, США
6.9
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Бумер
21 Бумер
триллер, драма 2003, Россия
6.9
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Американский пирог 3: свадьба
22 Американский пирог 3: свадьба
комедия 2003, США / Германия
6.8
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Матрица: Революция
23 Матрица: Революция
боевик, фантастика 2003, США
6.6
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Терминатор 3: Восстание машин
24 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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