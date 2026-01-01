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Мэтт Галлини
Mo Gallini
Киноафиша
Персоны
Мэтт Галлини
Мэтт Галлини
Mo Gallini
Дата рождения
15 февраля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
8.1
Дурман
(2005)
8.0
Чикаго в огне
(2012)
Фильмография Мэтт Галлини
5.3
С Днём проклятого Валентина!
F Valentines Day
комедия, драма, мелодрама
2026, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.7
Блондинка под прицелом
Double Threat
боевик, комедия, триллер
2022, США
3.8
Вооруженный ответ
Armed Response
триллер
2017, США
8
Чикаго в огне
драма, боевик
2012, США
5.6
Кодовое имя "Джеронимо"
Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
боевик, триллер
2012, США
Смотреть трейлер
4.5
Пятёрка кладоискателей
Treasure Buddies
комедия, семейный
2012, США / Канада
4.5
Выбора нет
Selfless
триллер
2008, США
8.1
Дурман
драма, комедия, криминал
2005, США
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