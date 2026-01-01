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Мэтт Галлини Mo Gallini
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Мэтт Галлини

Mo Gallini

Дата рождения
15 февраля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Дурман 8.1
Дурман (2005)
Чикаго в огне 8.0
Чикаго в огне (2012)

Фильмография Мэтт Галлини

С Днём проклятого Валентина! 5.3
С Днём проклятого Валентина! F Valentines Day
комедия, драма, мелодрама 2026, США
Блондинка под прицелом 4.7
Блондинка под прицелом Double Threat
боевик, комедия, триллер 2022, США
Вооруженный ответ 3.8
Вооруженный ответ Armed Response
триллер 2017, США
Чикаго в огне 8
Чикаго в огне
драма, боевик 2012, США
Кодовое имя "Джеронимо" 5.6
Кодовое имя "Джеронимо" Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
боевик, триллер 2012, США
Смотреть трейлер
Пятёрка кладоискателей 4.5
Пятёрка кладоискателей Treasure Buddies
комедия, семейный 2012, США / Канада
Выбора нет 4.5
Выбора нет Selfless
триллер 2008, США
Дурман 8.1
Дурман
драма, комедия, криминал 2005, США
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