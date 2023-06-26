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Двойной форсаж Двойной форсаж
Киноафиша Фильмы Двойной форсаж Отзывы о фильме «Двойной форсаж»
2 Fast 2 Furious Двойной форсаж 2003 / США / Германия
7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Двойной форсаж»

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Владимир 26 июня 2023, 11:38
Оценка
Нереальное удовлетворение получаю от просмотра второй части форсажа. Она наполнена всем! Девочки, красивые машины, погони, юмор... ну что ещё нужно для лучшего фильма.
Думаю, лучший фильм в серии
26 июня 2023, 11:38 Ответить
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