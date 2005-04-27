XXX - Три икса: Новый уровень, 2005

Наша рецензия

Светлая мысль пригласить Айс Кьюба на роль хХх 2 (хХх Дизель, по уверениям сценариста Саймона Кинберга, был убит на острове Бора-Бора) настолько поразила самого Айс Кьюба, вернее, его героя, призванного на роль исполнителя особых поручений (своего рода Фандорина по-американски), что он не удержался и выпалил прямо в кадре: «хХх? Ну прямо как порнозвезда». В этом ключе и надлежит рассматривать свежеиспеченный продукт маститого новозеландца Ли Тамахори; то, что со стороны может показаться…