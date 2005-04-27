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XXX - Три икса: Новый уровень XXX - Три икса: Новый уровень
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XXX: State of the Union

XXX - Три икса: Новый уровень, 2005

2005 / США
5.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Август Гиббонс выбирает бывшего морского котика, ныне тюремного заключенного Дариуса Стоуна, новым агентом программы XXX. В Вашингтоне они отслеживают отколовшуюся фракцию американских Вооруженных сил, которая пытается свергнуть правительство США и убить президента. Во главе группы стоит министр обороны и бывший генерал Джордж Декерт, бывшим командиром Стоуна, против которого он однажды возглавил мятеж, из-за чего и попал за решетку. Теперь новый агент XXX должен раскрыть заговор повстанцев изнутри. Это единственная надежда для нации остановить первый государственный переворот в американской истории.

  • Автомобиль Дариуса Стоуна перед съемками был окрашен специальной краской, называемой «интерференционным пигментом», изобретенной компанией Flex Products. Этот пигмент характерен тем, что меняет цвет при взгляде под разными углами.
  • За исключением съемок в Мемориале Линкольна и Здании Рейгана, большинство сцен, действие которых происходит в Вашингтоне, снималось в павильонах, включая палату Конгресса, высота которой составила десять метров, а длина – 150. Декорация была так хороша, что представители сериала «Западное крыло» проявили интерес к ее покупке.

Когда миру грозит смертельная опасность... приходит время нового героя...

Дариус Стоун – бывший преступник, пойманный агентом Управления национальной безопасности Гиббонсом. Теперь Дариус – новый агент XXX. И он должен помешать зарвавшимся политикам захватить власть в Вашингтоне. Головокружительные погони и жаркие перестрелки гарантированы – ведь идет игра по-крупному.

5.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 28 апреля 2005
Премьера онлайн 15 апреля 2022
Премьера в мире 27 апреля 2005
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Ли Тамахори
В ролях
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Эксзибит
Джон Дж. Коннолли
Все актеры и съемочная группа
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Светлая мысль пригласить Айс Кьюба на роль хХх 2 (хХх Дизель, по уверениям сценариста Саймона Кинберга, был убит на острове Бора-Бора) настолько поразила самого Айс Кьюба, вернее, его героя, призванного на роль исполнителя особых поручений (своего рода Фандорина по-американски), что он не удержался и выпалил прямо в кадре: «хХх? Ну прямо как порнозвезда». В этом ключе и надлежит рассматривать свежеиспеченный продукт маститого новозеландца Ли Тамахори; то, что со стороны может показаться…
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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Только для негров и для "самых маленьких" - идиотизм каких давно не видел.
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