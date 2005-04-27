XXX - Три икса: Новый уровень, 2005

Август Гиббонс выбирает бывшего морского котика, ныне тюремного заключенного Дариуса Стоуна, новым агентом программы XXX. В Вашингтоне они отслеживают отколовшуюся фракцию американских Вооруженных сил, которая пытается свергнуть правительство США и убить президента. Во главе группы стоит министр обороны и бывший генерал Джордж Декерт, бывшим командиром Стоуна, против которого он однажды возглавил мятеж, из-за чего и попал за решетку. Теперь новый агент XXX должен раскрыть заговор повстанцев изнутри. Это единственная надежда для нации остановить первый государственный переворот в американской истории.
Когда миру грозит смертельная опасность... приходит время нового героя...
Дариус Стоун – бывший преступник, пойманный агентом Управления национальной безопасности Гиббонсом. Теперь Дариус – новый агент XXX. И он должен помешать зарвавшимся политикам захватить власть в Вашингтоне. Головокружительные погони и жаркие перестрелки гарантированы – ведь идет игра по-крупному.