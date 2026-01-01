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Фильмография
Эрик Этебари
Eric Etebari
Киноафиша
Персоны
Эрик Этебари
Эрик Этебари
Eric Etebari
Дата рождения
5 декабря 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Эрика Этебари
Родился 5 декабря 1969 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.0
Двойной форсаж
(2003)
Билеты
7.0
Версаче
(2022)
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
(2009)
Фильмография Эрика Этебари
6
Свитуотер
Sweetwater
биография, драма, спорт
2023, США
Смотреть трейлер
7
Версаче
The Genius of Gianni Versace Alive
документальный
2022, Италия
Смотреть трейлер
6.2
Аксель
A-X-L
фантастика
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
3.5
В живых не оставлять!
The Most Dangerous Game
приключения
2017, США
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4.3
Лавалантула 2
2 Lava 2 Lantula!
ужасы, фантастика, триллер
2016, США
3.9
Зловещий
Ominous
ужасы
2015, США
4.4
Пуля
Bullet
боевик
2013, США
Смотреть трейлер
3.8
Битва
The Great Fight
боевик, драма
2011, США
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