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Бёрр Стирс

Burr Steers
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс Burr Steers
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Дата рождения
8 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Биография Бёрра Стирса

Родился 8 октября 1965 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.

Фильмография Бёрра Стирса
Гордость и предубеждение и зомби
Гордость и предубеждение и зомби
комедия, мелодрама, ужасы, триллер 2015, США
6.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.0
Папе снова 17
Папе снова 17
комедия 2008, США
7.0
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