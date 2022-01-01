Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс
Burr Steers
О персоне
Фильмография
Бёрр Стирс
Burr Steers
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Биография Бёрра Стирса
Родился 8 октября 1965 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Бёрра Стирса
Гордость и предубеждение и зомби
комедия, мелодрама, ужасы, триллер
2015, США
6.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.0
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось