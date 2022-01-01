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Фильмы про золото и драгоценности
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Фильмы про золото и драгоценности

Все 37 Онлайн
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Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
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4.0
комедия
2019, Украина
Профессионал
Профессионал
Смотреть за 1 рубль
3.0
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
Перспектива
Перспектива
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика
2018, США / Канада
Голубая игуана
Голубая игуана
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2018, Великобритания
Король воров
Король воров
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, криминал
2018, Великобритания
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
Ограбление века
Ограбление века
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер, криминал
2017, Великобритания
Грязная ложь
Грязная ложь
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, триллер, драма, криминал
2017, США
Кровь, песок и золото
Кровь, песок и золото
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик
2017, США
Золотая парочка
Золотая парочка
0.0
детектив, мелодрама
2017, Россия
Последний бриллиант
Последний бриллиант
6.0
криминал, драма
2014, Люксембург / Франция
Золото
Золото
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5.0
вестерн, драма, приключения
2013, Германия / Канада
Как украсть бриллиант
Как украсть бриллиант
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7.0
комедия
2013, Франция
Кромовъ
Кромовъ
5.0
исторический, драма
2009, Россия
Мужчина для жизни
Мужчина для жизни
5.0
мелодрама
2008, Украина
Сокровище нации: Книга тайн
Сокровище нации: Книга тайн
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7.0
приключения, боевик
2007, США
Совесть
Совесть
0.0
драма, криминал, мелодрама
2007, Узбекистан
Седьмой лепесток
Седьмой лепесток
5.0
комедия, мелодрама
2007, Украина
Розовая Пантера
Розовая Пантера
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6.0
драма, приключения, комедия
2006, США
Елка
Елка
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный
2006, Россия
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Ох уж эти блестящие штучки, стоящие немалых денег! Кто в детстве не мечтал найти сокровище, не играл в его поиски, не читал книжек и не смотрел кино на эту тему? Кто не строил планов, как потратить неожиданно свалившееся богатство?

Пять лучших фильмов про золото и драгоценности

Печально то, что люди взрослеют – а жажда легкого обогащения остается. И возможностей «помочь судьбе» становится больше. И желание пойти на преступление уже можно реализовать…

«Последний бриллиант», 2014 (Франция)

Симон Каррера по прозвищу Фаррель – «медвежатник», недавно покинувший места лишения свободы. Двое приятелей, утомившись мелкими кражами, подбивают его на совместное предприятие: похищение огромного алмаза «Флорентиец» стоимостью в 40 млн евро. Его часть работы – снять слепок с ключа от витрины с драгоценностью. Чтобы добыть заветный ключик, он очаровывает ведущую аукциона Жюли. Простая интрижка переходит в серьезное чувство, но ограблению эмоции не помеха, оно проходит, как и запланировано...

Иван Атталь, сыгравший Симона, работает еще и актером озвучки. Он озвучил для французов четыре ленты с Томом Крузом и «Пенелопу» (2006) с Джеймсом Макэвоем.

«Сокровище нации: Книга тайн», 2007 (США)

В 1865 году двое парней, зашедших в бар, просят Томаса Гейтса, известного мастера решать головоломки, разгадать некий шифр и прочесть скрытую информацию. Пока он разбирается с шифрованной записью, один из заказчиков – Джон Бут – убивает президента Линкольна… В наши дни праправнук Тома, Бенджамин, снова сталкивается с загадкой таинственного послания – и изначально ему хочется лишь спасти доброе имя прапрадеда…

В ночь перед съемками сцен в Университете Мэриленда выпало полдюйма снега. Съемочная группа пожарными шлангами промывала торговый центр «Маккелдин» и близлежащие места, чтобы растопить снег – в картине не зима!

«Хороший, плохой, злой», 1966 (Италия)

Штат Нью-Мексико, 1862 год. Бандит Сентенца добывает информацию о некоем Джексоне. Оказывается, тот поменял имя на Карсона и вступил в армию конфедератов, где спер 200 тысяч золотом – кассу Третьего кавалерийского полка Конфедерации. Второй головорез – Туко – пойман охотниками за головами, но его спасает Стрелок. Во время их конфликта они встречают того, кого искал Сентенца…

Илай Уоллак еле выжил во время кинопроизводства: то его чуть не убило ступенькой поезда, когда его персонажу Туко распиливали наручники, то от выстрела понесла лошадь (он сидел на ней со связанными за спиной руками), то он сам выпил кислоту, приняв за содовую с лимоном.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ», 2017 (Китай)

Два профессора-археолога – Джек и Ашмита – отправляются в Тибет, чтобы найти затерянные артефакты древней страны Магадхи. Они оказываются скрытыми под озером, покрытым льдом. Но планы на драгоценности не только у них: шайка наемных бандитов Рэндалла похищает клад, а ученых оставляет погибать в ледяной пещере. Но им удается выбраться. Через 2 недели бесценный бриллиантовый артефакт всплывает на дубайском аукционе…

Часть эпизодов снята в отеле «Атлантис» в Дубае. Роль вожака головорезов предлагали актеру из Болливуда Тайгеру Шроффу, но он отказался, и ее сыграл Сону Суд.

«Как украсть бриллиант», 2013 (Великобритания)

Винсент Крюгер с помощью махинаций присвоил компанию, где работали разведенные супруги Джоунз, и разорил их обоих. От отчаяния Кейт и Ричард объединяются: им необходимо вернуть свои средства! Но выясняется, что по закону это абсолютно невозможно. Зато они узнают, что негодяй преподнес своей невесте небольшой бриллиантик. Стоимостью 10 млн долларов. Парочка решает наказать обидчика, украв этот свадебный подарок…

Практически вся картина снималась во Франции, даже «английские» сцены.

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