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Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Amanda Plummer
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Аманда Пламмер
Amanda Plummer
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Дата рождения
23 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Аманда Пламмер
Родилась 23 марта 1957 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Аманда Пламмер
Ночные налётчики
боевик, фантастика, триллер
2021, Канада / Новая Зеландия
5.0
Танцовщица
драма, биография, мюзикл
2016, Франция / Бельгия
6.0
Безвыходная ситуация
криминал, комедия
2012, США
6.0
Американский недоросль
комедия
2012, США
5.0
Снифф: Собачья жизнь
комедия, приключения, документальный, семейный
2009, Великобритания
0.0
Моя жизнь без меня
драма, мелодрама
2003, Канада / Испания
7.0
Кен Парк
драма, приключения, боевик
2002,
4.0
8 1/2 женщин
комедия, драма
1999, Германия / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
5.0
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