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Аманда Пламмер

Amanda Plummer
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер Amanda Plummer
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Дата рождения
23 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Аманда Пламмер

Родилась 23 марта 1957 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Аманда Пламмер
Ночные налётчики
Ночные налётчики
боевик, фантастика, триллер 2021, Канада / Новая Зеландия
5.0
Танцовщица
Танцовщица
драма, биография, мюзикл 2016, Франция / Бельгия
6.0
Безвыходная ситуация
Безвыходная ситуация
криминал, комедия 2012, США
6.0
Американский недоросль
Американский недоросль
комедия 2012, США
5.0
Снифф: Собачья жизнь
Снифф: Собачья жизнь
комедия, приключения, документальный, семейный 2009, Великобритания
0.0
Моя жизнь без меня
Моя жизнь без меня
драма, мелодрама 2003, Канада / Испания
7.0
Кен Парк
Кен Парк
драма, приключения, боевик 2002,
4.0
8 1/2 женщин
8 1/2 женщин
комедия, драма 1999, Германия / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
5.0
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