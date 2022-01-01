Сексуальное насилие – одна из самых непростых тем в кинематографе. Лишь немногие режиссеры рискуют ее затрагивать.

Пять самых тяжелых фильмов про изнасилование

Фильмы про изнасилование оставляют после себя гнетущее чувство. Эти ленты не для слабонервных. Но главные герои постараются отомстить обидчикам. Ведь такое жестокое преступление не должно оставаться безнаказанным. Вот только восстановить справедливость может быть не так просто, как иногда представляется персонажам этих картин.

«Необратимость»

Этот драматический триллер считается одним из самых тяжелых в мировом кинематографе. Во время премьеры 250 зрителей просто вышли из зала, поскольку не смогли смотреть дальше. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Действие фильма развивается в обратном порядке. Сначала зритель видит конец истории и лишь потом осознает, что привело к такой драматической развязке. Главный герой бегает по запутанным помещениям подпольного клуба в поисках мести. Его беременную возлюбленную изнасиловали и жестоко избили. Необратимость надвигается на действующих персонажей точно так же, как на зрителей.

Вместе с ней приходит осознание того, что уже ничего нельзя исправить.

«В центре внимания»

История, которая легла в основу триллера, произошла на самом деле в начале 2000-х годов. У одной из известных газет Бостона появляется новый редактор – Марти Барон. Он дает задание подчиненным провести журналистское расследование на тему возможного сексуального насилия. В списке подозреваемых – известный священник, который может быть причастен к домогательствам по отношению к детям.

Журналисты начинают расследование в уверенности, что лишь один священнослужитель – педофил. Но постепенно выясняют, что в этом страшном преступлении задействовано гораздо больше подозреваемых.

В списке не менее 80 имен священников, которых покрывают высшие чины правоохранительных органов.

«Девичий источник»

Это одна из самых известных картин Ингмара Бергмана. В 1961 году она получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сюжет основан на шведской народной балладе. Действие переносит зрителей в далекое прошлое.

В доме на лесной опушке живет необычная для того времени семья. У мужа с женой есть дочь, но вместе с ними живет и дочка мужчины от первого брака. Она беременна, но никому не говорит, кто отец ребенка. Однажды ее вместе с сестрой отправляют в соседнюю деревню. Но девушки разделяются, и младшая из них встречает трех пастухов. Ее насилуют и убивают, после чего преступники попадают в дом отца девушек.

«Выжившая»

Главная героиня этой истории – молодая американка Дженнифер. Она приезжает к своему женатому любовнику Ричарду в уединенный дом. Но сюда же приезжают двое его друзей. Девушка ведет себя с ними довольно раскованно, о чем вскоре начинает жалеть. Один из мужчин, Стэн, пытается добиться ее внимания. А когда не получает его, насилует Дженнифер.

Девушка обо всем рассказывает своему любовнику и собирается наказать Стэна. Но Ричард пытается замять дело. Когда Дженнифер угрожает ему все рассказать жене, мужчина толкает ее со скалы.

Но он не знает, что девушка выжила и постарается отомстить каждому обидчику.

«Искупление»

Военная драма является экранизацией одноименного романа. Лента рассказывает историю двух сестер, каждая из которых по-своему влюблена в Робби. Молодой человек отвечает взаимностью старшей – Сесилии. А младшая, Бриони, слишком мала, чтобы вызвать в нем что-то, кроме братских чувств.

Во время семейного ужина пропадает двоюродная сестра девушек – Лола. Ее находят в лесу изнасилованной. Она не узнала нападавшего, но Бриони уверяет всех, что это был Робби. Из мести она оговаривает молодого человека, которого сажают в тюрьму. Спустя несколько лет девушка осознает, что наделала, и постарается искупить свою вину.