Опубликованы новые страницы из комикса о Квентине Тарантино

Издательство Titan Comics опубликовало новые страницы из предстоящего комикса Quentin By Tarantino («Квентин от Тарантино»), посвященного биографии Квентина Тарантино. Выпуск графического романа приурочен к 60-летнему юбилею режиссера.

Quentin By Tarantino будет представлять собой рассказ о творческом пути Тарантино, дополненный комментариями и шутками от самого постановщика. Судя по обложке, комикс также затронет тему того, какие деятели киноискусства вдохновляли режиссера на протяжении всей жизни. Например, в произведении наверняка будет упомянут легендарный автор вестернов Серджио Леоне и звезда боевиков Брюс Ли,

На опубликованных страницах речь идет о создании нескольких знаменитых фильмов Тарантино. Режиссер пишет о том, с каким трудом ему удалось убедить продюсера Харви Вайнштейна взять на главную роль в «Криминальном чтиве» Сэмюэла Л. Джексона, а не Лоренса Фишберна. Он также комментирует известную историю о том, что Леонардо ДиКаприо серьезно повредил руку во время съемок напряженной сцены из «Джанго освобожденного».

Нельзя не отметить и потрясающий визуальный стиль комикса, разработанный художником Amazing Ameziane. Стремясь привнести в произведение атмосферу документального фильма, он рисует на страницах говорящую голову Тарантино, тем самым создавая впечатление, что каждая фраза режиссера исходит из его собственных уст. Автор комикса также напрямую изображает то, о чем говорит постановщик (например, на странице, где Тарантино стоит в обнимку с Харви Кейтелем) или же каким-то образом остроумно обыгрывает его слова (например, на странице с Джексоном, произносящим свою знаменитую фразу из «Криминального чтива»).

Комикс Quentin By Tarantino выйдет в свет 17 октября.