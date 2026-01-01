Оповещения от Киноафиши
Марк Гантт
Марк Гантт Mark Gantt
Марк Гантт

Mark Gantt

Дата рождения
10 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Стоктон, Калифорния, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена (2001)
С Днём проклятого Валентина! 5.4
С Днём проклятого Валентина! (2026)
Второе царство ночи 4.5
Второе царство ночи (2016)

Фильмография Марк Гантт

Жанр
Год
С Днём проклятого Валентина! 5.4
С Днём проклятого Валентина! F Valentines Day
комедия, драма, мелодрама 2026, США
Второе царство ночи 4.5
Второе царство ночи Foe
ужасы, триллер 2016, Испания / США
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена Ocean's Eleven
криминал, триллер 2001, США / Австралия
