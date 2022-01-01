Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена, 2001: актеры и роли
Ocean's Eleven
Одиннадцать друзей Оушена
2001 / США / Австралия
8.2
Оцените
45
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Одиннадцать друзей Оушена, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг
Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Сесилия Энн Берт
Пол Л. Нолан
Paul L. Nolan
Кэрол Флоренс
Carol Florence
Лори Галински
Берни Мак
Bernie Mac
Брэд Питт
Brad Pitt
Марк Гантт
Mark Gantt
Тимоти Пол Перес
Timothy Paul Perez
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
Фрэнк Пэттон
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Скотт Каан
Scott Caan
Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Мигель Перес
Шаобо Цинь
Карл Райнер
Carl Reiner
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Уильям Джонсон
Henry Johnson
Роберт Питерс
Robert Peters
Дэвид Дженсен
David Jensen
Джо Ла Ду
Joe La Due
Энди Гарсия
Andy Garcia
Джон С. Фиоре
John C. Fiore
Энтони Эллисон
Anthony Ellison
Джулия Робертс
Julia Roberts
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием