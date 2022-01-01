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Одиннадцать друзей Оушена Одиннадцать друзей Оушена
Киноафиша Фильмы Одиннадцать друзей Оушена Одиннадцать друзей Оушена, 2001: актеры и роли
Ocean's Eleven Одиннадцать друзей Оушена 2001 / США / Австралия
8.2 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Одиннадцать друзей Оушена, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Сесилия Энн Берт Пол Л. Нолан Paul L. Nolan Кэрол Флоренс Carol Florence Лори Галински Берни Мак Bernie Mac Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Марк Гантт Mark Gantt Тимоти Пол Перес Timothy Paul Perez Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Фрэнк Пэттон Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Скотт Каан Scott Caan Эдди Джемисон Eddie Jemison Мигель Перес Шаобо Цинь Карл Райнер Carl Reiner Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Уильям Джонсон Henry Johnson Роберт Питерс Robert Peters Дэвид Дженсен David Jensen Джо Ла Ду Joe La Due Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Джон С. Фиоре John C. Fiore Энтони Эллисон Anthony Ellison Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts
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