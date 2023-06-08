Вскоре начнутся съемки приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Райаном Гослингом и Марго Робби

Уже давно известно, что звезды комедии «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг намерены снова поработать вместе в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена», действие которого развернется в 1960-х годах в Европе. Теперь прояснились возможная дата старта съемок. Если верить свежему обновлению из производственного еженедельника Production List, работа над очередным проектом в рамках авантюрной франшизы об ограблениях начнется уже 30 июня. В блоке локаций пока указана лишь Франция.

Дополнительные подробности кастинга еще неизвестны. Также нет сведений о сюжете. Напомним, серия фильмов с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Дэймоном и Джулией Робертс повествует о профессиональной команде грабителей. В предыстории от данного концепта, разумеется, не откажутся.

Режиссером картины выступит Джей Роуч — постановщик трилогии про Остина Пауэрса, «Знакомства с родителями», «Трамбо» и «Скандала». Сценарий написала Кэрри Соломон («Семейное дело»). В продюсерскую группу вместе с Робби и Роучем вошел Гэри Росс, снявший спин-офф «8 подруг Оушена», а вот создатель оригинальной трилогии Стивен Содерберг с проектом никак не связан.

Официальную дату премьеры «Оушенов» (рабочее название) студия Warner Bros. еще не огласила. Релиз «Барби» режиссера Греты Гервиг намечен на 21 июля.