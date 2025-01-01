Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Фильмы неонуар

Фильмы неонуар

Все 47 Онлайн
По году
Сбросить
Джокер: Безумие на двоих
Джокер: Безумие на двоих
боевик, криминал, драма 2024, США
5.0
Дом у дороги
Дом у дороги
боевик, триллер 2024, США
7.0
Любовь истекает кровью
Любовь истекает кровью
мелодрама, триллер 2024, Великобритания / США
7.0
След киллера
След киллера
боевик, криминал, драма 2024, США / Великобритания
5.0
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2023, США
8.0
Убийца
Убийца
боевик, криминал, драма 2023, США / Франция
7.0
Лютер: Павшее солнце
Лютер: Павшее солнце
криминал, драма, мистика 2023, Великобритания
6.0
Великий уравнитель 3
Великий уравнитель 3
боевик, криминал, триллер 2023, США
7.0
Клуб ассасинов
Клуб ассасинов
боевик 2023, США / Италия
4.0
Гипнотик
Гипнотик
боевик, детектив, триллер 2023, Великобритания / США
6.0
Также известный
Также известный
боевик, криминал, триллер 2023, Франция
6.0
Бэтмен
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.0
Немой
Немой
фантастика, триллер, детектив 2018, Великобритания / Германия
5.0
Ветреная река
Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.0
Автор, исполнитель, похититель
Автор, исполнитель, похититель
комедия, драма, триллер 2015, Великобритания
8.0
Стрингер
Стрингер
драма, криминал 2014, США
7.0
Исчезнувшая
Исчезнувшая
триллер, драма 2014, США
8.0
Транс
Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.0
Пленницы
Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
8.0
Драйв
Драйв
драма, боевик 2011, США
7.0
Человек из ниоткуда
Человек из ниоткуда
криминал, драма 2010, Южная Корея
7.0
Тотальная бессонница
Тотальная бессонница
криминал, драма, детектив 2010, США
8.0
Остров проклятых
Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.0
Законопослушный гражданин
Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
7.0
Прощай, детка, прощай
Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.0
Зодиак
Зодиак
триллер, драма, криминал 2007, США
7.0
Перелом
Перелом
триллер, криминал, драма 2007, США
7.0
Не пойман - не вор
Не пойман - не вор
триллер, драма, криминал, мистика 2006, США
7.0
Счастливое число Слевина
Счастливое число Слевина
триллер, драма 2006, Германия / США
7.0
Дитя человеческое
Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Мелодрама Триллер Боевик Криминал Драма Детектив Мистика Фантастика Комедия Приключения
Страна
Все Великобритания США Франция Италия Германия Канада Южная Корея Австралия Испания Гонконг
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Фильмы в жанре неонуар обладают уникальной эстетикой, дымными улицами, яркими неоновыми огнями и захватывающей музыкальной составляющей, которые создают уникальную атмосферу. Они обычно характеризуются высокой напряженностью, интригой, таинственностью и глубокими моральными и психологическими драмами. Этот жанр приносит новаторские и оригинальные подходы к классическому нуару, создавая уникальное комбинацию драмы, напряжения и философских размышлений. Такие фильмы погружают зрителя в мир интриги и тайны, обычно предлагая новый взгляд на жанр и стимулируя к новым эстетическим и эмоциональным впечатлениям.

Выбор редакции
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня»
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня»
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше