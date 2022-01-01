Главную роль в оригинальной картине режиссера Льюиса Майлстоуна, вышедшей под слоганом «В любом другом городе они были бы плохими парнями» в 1960-м году, сыграл культовый актер и певец Фрэнк Синатра. Для поклонников кино он и сейчас является иконой стиля, так что перед исполнителем главной роли в фильме, появившемся в начале XXI века, стояла неподъемная задача.

Джордж Клуни сыграл блестяще, влюбив в себя ту часть дамской половины планеты, которая до премьеры считала, что есть мужчины гораздо интереснее. Картина получила премию «Сезар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», награды MTV «Лучшая экранная команда», «Лучший дизайн костюмов». Картина имела колоссальный прокатный успех: при бюджете $ 85 млн. собрала почти $ 451 млрд.

В каком порядке смотреть все части «Друзей Оушена» по хронологии

2001, «Одиннадцать друзей Оушена»

Выйдя из тюрьмы, герой картины Денни Оушен (Джордж Клуни) отправляется в Калифорнию на встречу с приятелем по криминальному прошлому Расти Райаном. Идея ограбить несколько крупнейших казино Лас– Вегаса пришла давно, осталось найти спонсора, чтобы реализовать план.

Бывший владелец одного из казино,имеющий счеты с нынешним боссом Тэрри Бенедиктом, готов помочь. Нужно срочно собрать грамотную команду, способную справиться со сверхсложной задачей. Исколесив за сутки страну, Оушен и Райан собирают бригаду из бывших десантников, с которыми служили в армии.

В их числе автомеханики, водители, дилер в казино, специалиста по электронике, аферист, втирающийся в доверие, карманник. Пришла пора открыть карты: из хранилища, где находятся деньги трех казино, предстоит похитить 160 миллионов долларов и поделить между всеми участниками авантюры. Перед началом операции Оушен узнает, что его бывшая жена Тэсс, которая не сумела дождаться его из тюрьмы, живет с Бенедиктом.

План, разработанный до мельчайших деталей, удается реализовать. Под видом спецназовцев грабители выносят деньги из хранилища. Оушен предлагает Бенедикту «обменять» Тэсс на участников ограбления. Тэрри соглашается. Тэсс вместе с мошенниками покидает место преступления. Оушен, нарушивший условия досрочного освобождения, возвращается в тюрьму. Выйдя оттуда через полгода, он встречается с Расти Райаном и Тэсс.

2004, «Двенадцать друзей Оушена»

Действие второй части гангстерской франшизы происходит через три года после ограбления хранилища в Лас-Вегасе. Тэрри Бенедикт за это время нашел всех участников банды, и требует вернуть деньги с процентами.

Группа за годы сократилась почти вдвое, теперь она должна пополниться новыми персонажами. Чтобы рассчитаться с Бенедиктом, Денни Оушен разрабатывает новую аферу: ограбление в Амстердаме. Целью сложного ограбления сначала становится сертификат акций, потом знаменитое королевское яйцо Фаберже. Друзьям удачливого Оушена удается справиться с задачей, рассчитаться с Бенедиктом и обхитрить полицию, которая идет по следу.

2007, «Тринадцать друзей Оушена»

Друг и бывший партнер Оушена Рубен Тишкофф вложил огромные деньги в строительство крупнейшего отеля в Лас-Вегасе. Не послушав Денни, он попал в переплет. Бандиты «напарника» по инвестированию Уилли Бэнка заставили Тишкоффа отказаться от доли, переписав все на Бэнка.

Рубена настиг сердечный приступ, он оказался прикованным к больничной койке. Денни берется отомстить за друга, но дает Бенедикту шанс за то, что тот когда-то обменялся рукопожатием с великим Фрэнком Синатрой. Так режиссер и сценаристы провели параллель с первой частью криминальной картины, ставшей предысторией франшизы XXI столетия. Бэнк отказался от предложения, достроил отель, назвав своим именем.

Праздничный вечер по случаю открытия стал временем крупнейшей аферы, разработанной Оушеном. Миллионы долларов достались удачливой команде, которая решила построить в Лас-Вегасе казино для Рубена Тишкоффа.

2018, Спин-офф «8 подруг Оушена»

Комедийный фильм Гэри Росса рассказывает о команде женщин во главе с Дебби Оушен, сестрой героя предыдущих боевиков. Дебби разработала грандиозный план. Три женщины хотят ограбить известную актрису прямо во время бала, который состоится в Метрополитен-музее. На кону 150 миллионов долларов. Похищение прошло удачно. Под занавес картины главная героиня пьет мартини у могилы брата. «Ты бы это оценил», – говорит она.