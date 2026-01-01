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Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Киноафиша
Персоны
Эдди Джемисон
Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Дата рождения
25 ноября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Новый Орлеан, Луизиана, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Правосудие
(2010)
7.9
Я — зомби
(2015)
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
(2001)
Фильмография Эдди Джемисон
6.5
Ужастики
фэнтези, ужасы, детектив
2023, США
7.4
Эдриенн
Adrienne
биография, документальный
2021, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.3
Парни со стволами
War dogs
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
5.1
Демоны Джун
June
фантастика, ужасы
2014, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Пересекая черту
драма, боевик, криминал
2013, Франция
7.5
За канделябрами
Behind the Candelabra
биография, драма
2013, США
Смотреть трейлер
3.8
Брачный договор
The Wedding Pact
комедия, мелодрама
2013, США
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