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Умные фильмы

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Завещание Теслы
Завещание Теслы
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4.0
фантастика, триллер
2020, США
Мысленный волк
Мысленный волк
4.0
драма, мистика
2019, Россия
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
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5.0
детектив, драма
2019, Норвегия / Дания / Германия
Операция
Операция "Колибри"
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6.0
драма
2018, Канада
Хранители Алтая
Хранители Алтая
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7.0
документальный
2018, Россия
Илон Маск: Настоящий железный человек
Илон Маск: Настоящий железный человек
7.0
документальный
2018, Великобритания
Высшая форма
Высшая форма
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4.0
ужасы, мистика, фантастика
2018, США
Разлом времени
Разлом времени
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5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
Ученик
Ученик
7.0
драма
2016, Россия
Марсианин
Марсианин
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7.0
фантастика, приключения
2015, США
Моя земля
Моя земля
7.0
драма
2015, Германия / Дания
Люси
Люси
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7.0
фантастика, боевик
2014, Франция
Игра в имитацию
Игра в имитацию
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7.0
триллер, биография, драма
2014, США
Лучшее предложение
Лучшее предложение
8.0
мелодрама, драма
2013, Италия
Возмутитель спокойствия
Возмутитель спокойствия
5.0
триллер
2013, Нидерланды
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней
8.0
приключения, криминал
2011, США
1+1
1+1
8.0
комедия, драма, биография
2011, Франция
Ограбление на Бейкер-Стрит
Ограбление на Бейкер-Стрит
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7.0
триллер
2008, США / Великобритания
Корпорация «Еда»
Корпорация «Еда»
7.0
документальный
2008, США
Секреты Лагерфельда
Секреты Лагерфельда
7.0
документальный, биография
2007, Франция
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Кто-то предпочитает легкие жанры, чтобы расслабиться и отдохнуть перед экраном. Но искушенные зрители любят фильмы, над которыми можно как следует подумать.

Пять по-настоящему умных фильмов, которые заставят поломать голову

Психологические триллеры и сложные драмы с непредсказуемым сюжетом, киноленты, затрагивающие глубокие философские вопросы, и дилеммы – настоящая тренировка для мозга. Картины, держащие в напряжении до самых титров, заставляющие еще несколько дней после просмотра прокручивать в голове детали, чтобы понять истинный смысл, – находка для любителей рефлексировать и сопоставлять мелочи для получения целостной картинки.

«Игры разума», 2001

Четырехкратный лауреат «Оскара», фильм основан на биографии Джона Нэша – математика, обладателя Нобелевской премии в области экономики. Главный герой, окончивший Принстон, работает в сфере информационных технологий. В университете, где он ведет занятия, мужчина знакомится со своей будущей женой Алисией. Однажды к нему приходит агент Парчер, предлагающий сотрудничать с ЦРУ. Нэш соглашается выполнить свой общественный долг и приступает к анализу засекреченных массивов данных.

Но вскоре выясняется, что сотрудник разведки не так прост, как могло показаться…

«Отель для самоубийц», 2019

Макс – страховой агент, у которого находят неизлечимую болезнь. Неоперабельная опухоль мозга, несмотря на все усилия героя и врачей, продолжает расти. Макс, расследуя странное исчезновение одного из клиентов компании, выходит на подпольный отель «Аврора». Гостиница для самоубийц построена в тихом горном районе и предлагает клиентам необычную услугу: покончить с собой любым удобным способом в комфорте и спокойствии. Договор, заключенный с администрацией, нельзя расторгнуть: пути назад из «Авроры» не предусмотрено.

Уютный отель среди потрясающих горных пейзажей выглядит как идеальное место для красивого ухода в иной мир, и Макс, не желая ждать смерти, записывается в постояльцы…

«Эффект бабочки», 2006

Эван – ребенок с тяжелой наследственностью. Как и отец, запертый в сумасшедшем доме, мальчик забывает эпизоды из жизни, в которых произошло что-то страшное. Врач советует ему вести дневники, в которых детально описывать день за днем. Повзрослев, Эван обнаруживает, что может переместиться в прошлое с помощью своих записей. Он начинает пытаться менять свое будущее с помощью путешествий во времени.

Даже маленькая деталь может изменить весь мир – словно взмах крыла бабочки на одном полушарии, который может вызвать цунами на другом.

«Престиж», 2006

Бывшие партнеры по сцене, одаренные и до фанатизма влюбленные в свою работу иллюзионисты Роберт и Альфред после несчастного случая превращаются в непримиримых врагов. Чтобы превзойти в мастерстве соперника, каждый из них готов рисковать жизнью. Дело касается не только фокусов для публики, но и реальной жизни. Борден изобретает технику перемещения человека, наиболее востребованного трюка того периода. Его противник не может с этим смириться и отправляет свою помощницу к врагу, чтобы хитростью узнать секретный способ. Энджер готов пожертвовать всем, чтобы выяснить тайну и одержать победу.

«Маленький Будда», 1993

Дорже, тибетский лама, умирает, и перед буддийскими монахами стоит нелегкая задача: найти детей, которые смогут перенять его бессмертный дух. Поиски ведутся по всему миру и в итоге приводят к обыкновенному мальчику Джесси, дочке богатых родителей Гите и бездомному Радже. Монахи со своими новыми подопечными отправляются в Бутан, чтобы пройти необходимые испытания и узнать, кому из троих кандидатов суждено быть новым воплощением Дорже.

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