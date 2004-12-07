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Двенадцать друзей Оушена Двенадцать друзей Оушена
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Ocean's Twelve

Двенадцать друзей Оушена, 2004

2004 / США / Австралия
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Даже провернув ограбление века, Дэнни Оушен не может остановиться и уйти на покой. Теперь в его планах три дерзких ограбления в трех европейских столицах. Хитроумный план, надежная команда и, конечно, опасные враги – все на месте. Терри Бенедикт, жертва прошлых ограблений Оушена, вычислил всех членов команды и намерен отомстить грабителям. Другим соперником американской дрим-тим становится таинственный французский вор по прозвищу Ночной Лис...

  • Джорджу Клуни было 42 года во время съемок сцены, где другие актеры угадывают его возраст.
  • Во время съемок в Риме Брэд Питт и Джордж Клуни попали под сильный ливень, и их не пустили обратно в отель, потому что швейцар принял их за бездомных. 
  • Перед началом съемок Мэтт Дэймон попросил Стивена Содерберга внести в сценарий изменения и уменьшить роль его персонажа, поскольку актер чувствовал себя вымотанным после съемок «Превосходства Борна». Режиссер Стивен Содерберг отклонил просьбу Дэймона, зато добавил его персонажу Лайнусу реплику, где он просит себе большую роль в ограблении. 
  • Перед началом съемок Брэд Питт разослал всем членам съемочной группы памятку, в которой призывал обращаться к Джорджу Клуни только по имени его персонажа – Дэнни Оушен или мистер Оушен. В конце концов Клуни узнал об этом и отомстил Питту, наклеив на бампер его машины стикеры с надписями «Я гей и голосую» и «Маленький пенис на борту». 

Прошло три года с тех пор, как Дэнни Оушен и его банда – щепетильный Расти Райан, деятельный карманник Лайнус Колдуэлл, эксперт по взрывчатым веществам Башер Тарр и взломщик сейфов Фрэнк Кэттон – провернули одно из самых дерзких и прибыльных ограблений в истории, лишив беспринципного дельца Терри Бенедикта всего состояния, хранившегося в его неприступном хранилище в Лас-Вегасе.

Разделив 160 миллионов долларов, каждый член банды Оушена попытался завязать с криминалом, залечь на дно и стать законопослушным гражданином. Только к большой досаде жены Дэнни Оушена Тесс осуществление подобной затеи вызвало определенные трудности.

Когда кто-то нарушает Правило номер один и выдает их Бенедикту, законопослушный образ жизни перестает быть альтернативой. Терри хочет вернуть свои 160 миллионов. С процентами. В противном случае... И, как вскоре становится известно банде, Бенедикт далеко не единственный влиятельный человек в мире, который разыскивает одиннадцать друзей Оушена...

6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 13 января 2005
Премьера в мире 7 декабря 2004
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Брэд Питт
Брэд Питт
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
«Одиннадцать друзей Оушена» произвели слишком большой фурор, чтобы не обрасти сиквелом. Соединив в себе две основных линии современного англо-американского плутовского кино – гламурно-аристократическую («Западня» Джона Эмиела, «Афера Томаса Крауна» Джона МакТирнана) и экспрессивно-«воровскую» («Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ритчи), этот фильм оказался богат еще и элементом, не вполне обычным для произведений подобного жанра: интеллектуальной, слегка медитативно-отрешенной…
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Len 2 апреля 2015, 12:51
21/01/2005 в 16:33:13 MIKE написал(а): Но не заводит.Как бывает с красивой по настоящему девушкой,но не заводит.Не хватает ей внутреннего содержания… Читать дальше…
Эстетка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение good)Technik от 10/01/2005 - 03:44:04
Она не игрет там саму себя. В фильме она притворяется Джулией. В этом и фишка.

Ты фильм… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мэтт Дэймон готов сняться в новой части «Друзей Оушена» Он уверяет, что другие актеры франшизы с радостью к нему присоединятся. 
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29 июля 2021 12:46
Стивен Содерберг собирается снять новую часть «Друзей Оушена» Об этом сообщил актер Дон Чидл.
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30 июня 2021 11:00
Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют главные роли в романтической комедии «Билет в рай» Звезды фильмов про друзей Оушена снова окажутся мужем и женой в разводе.
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1 марта 2021 11:08
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