Двенадцать друзей Оушена, 2004

Прошло три года с тех пор, как Дэнни Оушен и его банда – щепетильный Расти Райан, деятельный карманник Лайнус Колдуэлл, эксперт по взрывчатым веществам Башер Тарр и взломщик сейфов Фрэнк Кэттон – провернули одно из самых дерзких и прибыльных ограблений в истории, лишив беспринципного дельца Терри Бенедикта всего состояния, хранившегося в его неприступном хранилище в Лас-Вегасе.

Разделив 160 миллионов долларов, каждый член банды Оушена попытался завязать с криминалом, залечь на дно и стать законопослушным гражданином. Только к большой досаде жены Дэнни Оушена Тесс осуществление подобной затеи вызвало определенные трудности.

Когда кто-то нарушает Правило номер один и выдает их Бенедикту, законопослушный образ жизни перестает быть альтернативой. Терри хочет вернуть свои 160 миллионов. С процентами. В противном случае... И, как вскоре становится известно банде, Бенедикт далеко не единственный влиятельный человек в мире, который разыскивает одиннадцать друзей Оушена...