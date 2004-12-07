Двенадцать друзей Оушена, 2004

Даже провернув ограбление века, Дэнни Оушен не может остановиться и уйти на покой. Теперь в его планах три дерзких ограбления в трех европейских столицах. Хитроумный план, надежная команда и, конечно, опасные враги – все на месте. Терри Бенедикт, жертва прошлых ограблений Оушена, вычислил всех членов команды и намерен отомстить грабителям. Другим соперником американской дрим-тим становится таинственный французский вор по прозвищу Ночной Лис...
Прошло три года с тех пор, как Дэнни Оушен и его банда – щепетильный Расти Райан, деятельный карманник Лайнус Колдуэлл, эксперт по взрывчатым веществам Башер Тарр и взломщик сейфов Фрэнк Кэттон – провернули одно из самых дерзких и прибыльных ограблений в истории, лишив беспринципного дельца Терри Бенедикта всего состояния, хранившегося в его неприступном хранилище в Лас-Вегасе.
Разделив 160 миллионов долларов, каждый член банды Оушена попытался завязать с криминалом, залечь на дно и стать законопослушным гражданином. Только к большой досаде жены Дэнни Оушена Тесс осуществление подобной затеи вызвало определенные трудности.
Когда кто-то нарушает Правило номер один и выдает их Бенедикту, законопослушный образ жизни перестает быть альтернативой. Терри хочет вернуть свои 160 миллионов. С процентами. В противном случае... И, как вскоре становится известно банде, Бенедикт далеко не единственный влиятельный человек в мире, который разыскивает одиннадцать друзей Оушена...
Она не игрет там саму себя. В фильме она притворяется Джулией. В этом и фишка.
Ты фильм… Читать дальше…