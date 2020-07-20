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Михаил Пореченков

Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
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Дата рождения
2 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Родители Миши много работали, чтобы прокормить семью, и сына отдали на попечение бабушке в Псковскую область. Только в 1970-х годах они забрали сына и уехали с ним в польскую столицу, где Пореченков-старший получил высокооплачиваемую работу.

В Варшаве Миша стал учащимся школы-интерната, а в 17 лет переехал в Таллин, чтобы поступить в военное училище, окончить которое Пореченкову не удалось. Он решил уехать в Москву и вскоре поступил во ВГИК, где наставником Михаила стал Армен Джигарханян. Но и оттуда парня отчислили за неуступчивый характер. Курс актерского мастерства Пореченков оканчивал уже в Ленинграде, где ему все-таки удалось получить диплом и начать карьеру театрального актера.

Наибольший успех в 1997 году актеру принесла постановка Юрия Бутусова «В ожидании Годо». После первого признания Пореченков вернулся в столицу, где продолжил строить театральную карьеру. Дебютом на экране для Пореченкова стала многосерийная криминальная сага «Улицы разбитых фонарей», а широкую известность по всей стране актер приобрел в 1999 году после роли сотрудника ФСБ в проекте «Агент национальной безопасности».

Актер дважды состоял в официальном браке. У него есть двое сыновей, две дочки и внучка. Его первая гражданская супруга Ирина скончалась в 1995 году, оставив актеру 16-летнего сына Вову. После ее смерти он вновь женился, вторая супруга в 1998 году родила ему дочь Варвару, но через год брак распался. Третья супруга Михаила была художником на съемках его картины «День Д». В этом браке на свет появилось трое детей.

Интересные факты о Михаиле Пореченкове
  • В 17 лет Михаил поступил в военное училище в столице Эстонии, но за десять дней до выпуска покинул его. По официальным данным, это было личное желание Пореченкова, однако многие уверены, что его отчислили за плохое поведение.
  • В 1990-е годы Михаил увлекался боксом и вышел из стен военного училища кандидатом в мастера спорта.
  • Вместе с Олегом Табаковым и рядом других культурных деятелей в 2014 году Пореченков принял сторону Владимира Путина в вопросе Крыма, после чего руководство Украины внесло актера в черный список, запретив въезд в страну и ограничив показ картин с его участием для украинских граждан.
  • В 2014 году Пореченков исполнил роль чемпиона мира по борьбе в картине «Поддубный». Фильм был ограничен к просмотру на Украине за «демонстрацию пренебрежения к государству, украинскому языку и народу страны».
  • Дочь Пореченкова Варя в возрасте десяти лет сыграла со своим отцом в картине «День Д».
Фильмография Михаила Пореченкова
Родитель
Родитель
драма 2021, Россия
6.0
Позвоните Мышкину
Позвоните Мышкину
драма 2018, Россия
5.0
Тень
Тень
драма 2016, Россия
5.0
Держи удар, детка!
Держи удар, детка!
комедия 2016, Россия
6.0
Вурдалаки
Вурдалаки
мистика, триллер 2016, Россия
5.0
Богатырша
Богатырша
анимация, семейный, детский 2015, Россия
4.0
Eto bylo v Krymu
Eto bylo v Krymu
комедия, мелодрама 2015, Россия
1.0
Спасти Санту
Спасти Санту
анимация, комедия, семейный 2013, Великобритания
4.0
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Михаил Пореченков Михаил Пореченков Михаил Пореченков и Дарья Мороз Михаил Пореченков и Валерия Кумпф
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Первый после пандемии: стартовал кинофестиваль «Горький fest» Президентом фестиваля выступает Михаил Пореченков. 
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20 июля 2020 14:34
Стали известны даты проведения кинофестиваля «Горький fest» в 2020 году Из-за пандемии традиционные форматы фестиваля будут дополнены онлайн-трансляциями.
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17 июня 2020 15:39
Кинофестиваль «Горький fest» открыл прием заявок на участие Все мероприятия фестиваля будут проходить при обязательном соблюдении санитарных мер и требований.
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4 июня 2020 09:28
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13 февраля 2022 11:15
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8 февраля 2022 16:21
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18 сентября 2021 14:30
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