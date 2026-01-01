Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Родители Миши много работали, чтобы прокормить семью, и сына отдали на попечение бабушке в Псковскую область. Только в 1970-х годах они забрали сына и уехали с ним в польскую столицу, где Пореченков-старший получил высокооплачиваемую работу.

В Варшаве Миша стал учащимся школы-интерната, а в 17 лет переехал в Таллин, чтобы поступить в военное училище, окончить которое Пореченкову не удалось. Он решил уехать в Москву и вскоре поступил во ВГИК, где наставником Михаила стал Армен Джигарханян. Но и оттуда парня отчислили за неуступчивый характер. Курс актерского мастерства Пореченков оканчивал уже в Ленинграде, где ему все-таки удалось получить диплом и начать карьеру театрального актера.

Наибольший успех в 1997 году актеру принесла постановка Юрия Бутусова «В ожидании Годо». После первого признания Пореченков вернулся в столицу, где продолжил строить театральную карьеру. Дебютом на экране для Пореченкова стала многосерийная криминальная сага «Улицы разбитых фонарей», а широкую известность по всей стране актер приобрел в 1999 году после роли сотрудника ФСБ в проекте «Агент национальной безопасности».

Актер дважды состоял в официальном браке. У него есть двое сыновей, две дочки и внучка. Его первая гражданская супруга Ирина скончалась в 1995 году, оставив актеру 16-летнего сына Вову. После ее смерти он вновь женился, вторая супруга в 1998 году родила ему дочь Варвару, но через год брак распался. Третья супруга Михаила была художником на съемках его картины «День Д». В этом браке на свет появилось трое детей.