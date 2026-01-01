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Михаил Пореченков 6 фотографий
Михаил Пореченков Mikhail Porechenkov
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Михаил Пореченков

Mikhail Porechenkov

Дата рождения
2 марта 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Биография Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Родители Миши много работали, чтобы прокормить семью, и сына отдали на попечение бабушке в Псковскую область. Только в 1970-х годах они забрали сына и уехали с ним в польскую столицу, где Пореченков-старший получил высокооплачиваемую работу.

В Варшаве Миша стал учащимся школы-интерната, а в 17 лет переехал в Таллин, чтобы поступить в военное училище, окончить которое Пореченкову не удалось. Он решил уехать в Москву и вскоре поступил во ВГИК, где наставником Михаила стал Армен Джигарханян. Но и оттуда парня отчислили за неуступчивый характер. Курс актерского мастерства Пореченков оканчивал уже в Ленинграде, где ему все-таки удалось получить диплом и начать карьеру театрального актера.

Наибольший успех в 1997 году актеру принесла постановка Юрия Бутусова «В ожидании Годо». После первого признания Пореченков вернулся в столицу, где продолжил строить театральную карьеру. Дебютом на экране для Пореченкова стала многосерийная криминальная сага «Улицы разбитых фонарей», а широкую известность по всей стране актер приобрел в 1999 году после роли сотрудника ФСБ в проекте «Агент национальной безопасности».

Актер дважды состоял в официальном браке. У него есть двое сыновей, две дочки и внучка. Его первая гражданская супруга Ирина скончалась в 1995 году, оставив актеру 16-летнего сына Вову. После ее смерти он вновь женился, вторая супруга в 1998 году родила ему дочь Варвару, но через год брак распался. Третья супруга Михаила была художником на съемках его картины «День Д». В этом браке на свет появилось трое детей.

Популярные фильмы

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Однажды в Залесье (2025)
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Фильмография Михаила Пореченкова

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исторический 2027, Россия
1001 ночь
приключения 2027, Россия
Враг
военный 2027, Россия
Хоккейные папы 2
Хоккейные папы 2 Hokkejnye papy 2
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Рыцари сорока островов
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Капитан Туман
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Другие проекты Михаила Пореченкова
На дне
16+

На дне

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Вальпургиева ночь, или Шаги Командора
18+

Вальпургиева ночь, или Шаги Командора

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Бег
16+

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Новости о Михаиле Пореченкове
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Интересные факты о Михаиле Пореченкове

  • В 17 лет Михаил поступил в военное училище в столице Эстонии, но за десять дней до выпуска покинул его. По официальным данным, это было личное желание Пореченкова, однако многие уверены, что его отчислили за плохое поведение.
  • В 1990-е годы Михаил увлекался боксом и вышел из стен военного училища кандидатом в мастера спорта.
  • Вместе с Олегом Табаковым и рядом других культурных деятелей в 2014 году Пореченков принял сторону Владимира Путина в вопросе Крыма, после чего руководство Украины внесло актера в черный список, запретив въезд в страну и ограничив показ картин с его участием для украинских граждан.
  • В 2014 году Пореченков исполнил роль чемпиона мира по борьбе в картине «Поддубный». Фильм был ограничен к просмотру на Украине за «демонстрацию пренебрежения к государству, украинскому языку и народу страны».
  • Дочь Пореченкова Варя в возрасте десяти лет сыграла со своим отцом в картине «День Д».

Фотографии Михаила Пореченкова

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