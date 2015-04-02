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9 рота 9 рота
Киноафиша Фильмы 9 рота Отзывы о фильме «9 рота»
9 рота 2005 / Россия / Финляндия / Украина
7.9 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «9 рота»

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Наша рецензия

Один из персонажей «9-й роты» – художник, прозванный Джокондой, – цитирует слова Микеланджело о том, что творец лепит свое произведение, отсекая все лишнее. Сам Джоконда, в частности, идет на войну, чтобы прожить жизнь как совершенное полотно, шедевр реальности: на войне есть только главное – жизнь и смерть – и ничего лишнего. Авторы фильма искренне стараются следовать упомянутому принципу, но у них это не очень-то получается. Собственно, основная беда фильма – сценарий Юрия Короткова, который…

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андрей 2 апреля 2015, 12:51
дело не в мясе просто показать хотят какой раньше в армии творился беспредел а страдали пацаны 18 20лет посмотреть надо всем чтобы такого больше неповторилось
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Солнце 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, фильм посмотреть всем стоит. А я еще собираюсь и на Бондарчука посмотреть вживую. 24 сентября он вместе с актерами и продюсерами "9 роты" приезжает в Заневский Каскад, представлять картину жителям Санкт-Петербурга. Знакомые сказали, что билеты еще есть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Илья 2 апреля 2015, 12:51
фильм великолепный. я смотрел на премьере в Заневском Каскаде. наконец то мы научились снимать. Зал 10 минут аплодировал стоя съемочной группе
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Петр 2 апреля 2015, 12:51
Когда по телевизору каждые пять минут или мелькает рожа Бондарчука, или из взрывов навстречу зрителям выходят ребята, а на фоне Бондарчук говорит: "они хотели, чтобы их любили", то всякое желание посещать эту кинокартину порпадает и замещает его растущее раздражение.



P.S. Как же это все банально, будто кто-то не хочет, чтобы его любили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
О 2 апреля 2015, 12:51
Просто отличный фильм снял Бондарчук. Особенно радует, что он избежал в фильме потакания вкусам массового российского зрителя с крайне инфантильным сознанием.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alexey 2 апреля 2015, 12:51
Пошел в кино, как обычно в надежде увидеть что-нибудь стоящее. Как обычно разочаровался.



1) Фильм по замыслу - военная драма, по крайней мере должен был стать таковым. Реальная основа фильма обязывает.

После такого фильма должны наворачиваться слезы на глаза.

Ни разу за все время просмотра режиссер этого не добился.

Вместо этого зал периодически смеялся над псевдокомическими ситуациями. А вот, говорят, в начале "Спасения рядового Райна", когда пулемет расстреливает в упор всех десантников в боте, в зале все женщины всхлипывали, а некоторые уходили.



2) Вообще непонятно, зачем приглашать таких одиозных актеров типа Башлачева, инструктора подрывника в учебке (Анвара еще играл) или полковника, который в конце фильма прилетает на вертолете на залитую кровью высоту. Блин, это же не пародия и не сериал про ментов! Единственные из узнаваемых актеров, кто более-менее органично смотрятся - прапорщик, раненный на голову и инструктор-политрук.



3) Не покидает ощущение дежа-вю, что-то я уже видел подобное, называлось "Цельнометаллическая оболочка" (призыв новобранцев со стрижкой, учебка, сержант, дедовщина, художник-снайпер, ну полное дежа-вю). Ну а стреляющий в спину мальчик - смотрите "Афганский излом". Отсюда вывод - сценарий - как обычно поперт.



Положительно: Лютый вне конкуренции, губастый тоже, вообщем все актеры, которые более менее не примелькались на ТВ.

Хороша сцена с самолетом, красива сумасшедшая тетка-киприда, интересно в кишлаке, когда Воробей застрелил первого духа.



По поводу того, что это лучший фильм о войне за последние несколько лет - можно только рассмеяться. Та же Звезда на порядок лучше, гораздо более трогает. К тому же со спецэффектами немного перебрали и мельтешит немного.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
О 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (alexey, 03/10/2005 - 21:51:36):Фильм по замыслу - военная драма, по крайней мере должен был стать таковым. Реальная основа фильма обязывает.

После такого фильма должны наворачиваться слезы на глаза.

Ни разу за все время просмотра режиссер этого не добился.

В плохих фильмах, особенно голивудских режиссеры хорошо добиваются эффекта наворачивания слез. И спасибо, что Бондарчук не сделал очередного Солдата Райена или Список Шиндлера. Слез во время просмотра не было, зато был комок в горле. И фильм после просмотра оставляет послевкусие, что говорит, о его качестве. Смотрел фильм четыре дня назад, а размышляю над ним до сих пор.

В фильме есть и огрехи, например неудачная игра самого Федора и некоторая излишняя красивость кадра, но все простительно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vincent Vega 2 апреля 2015, 12:51
На вкус и цвет - все фломастеры разные. И достаточно неприятно читать сообщения шестой страницы этого форума, от людей посмотревших его одними из первых. Дальше - лучше. Нашлись люди которые начали этот фильм защищать. И откровенно говоря - я один из них. На мой субективный взгляд фильм великолепеный. Это не зря потраченные деньги и два с половиной часа времени. Возможно есть огрехи, но это все конкретика и впечатления от фильма не портят. Т.к. из зала выходишь не с пустой головой, а с мыслями о фильме и ситуации в конце 80-х.

Я поставил этому фильму 9,5!!! Т.к. не понравилась конитель с Белоснежкой (слишком растянули).

А вообще впечатления о фильме - БЛЕСК!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Всем привет. Смотрел данный фильм в киноцентре ПИК. Сначала вышеупомнятый кинотеатр устроил мне неприятный сюрприз в виде большой черной стенки которая закрывала добрую половину обзора :( поэтому предостерегаю обитателей сайта от покупки угловых мест на последних рядах ПИКа.

Ну а непосредственно по самому фильму. Поставлю ему твердую четверку. Несмотря на то что кто-то здесь опустил Бондарчука, по-моему он неплохо сыграл свою роль, а также и молодые люди, правда в некоторых местах они даже переигрывают, но это простительно! Присутствует также неплохой юмор, хотя всё исключительно на "эту тему". К минусам можно отнести то что батальные сцены сняты не очень удачно очень много мельтешения, а душманы похожы на неких Рэмбо или Робокопов, смело бросающихся на пули =) Резюме такое: смотреть можно и нужно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
кирилл 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, безусловно, неплохой. Конечно, по реалистичности и напряжению он уступает "Падению черного ястреба" (но, извините, "Падение ... - это квинтэссенция военного кино), а по глубине и драматизму "Афганскому излому" (все-таки, Бондарчук пока не Бортко), но прогресс родного кинематографа налицо. Не могу не порадоваться, что помимо откровенных помоев вроде гамбита и дозора, снимается нечто стоящее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лёха 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maxi 2 апреля 2015, 12:51
прочитал, я это все и скажу вам как почти ощутивший многое что произходило в фильме...

Фильм для вас может и хороший, а для нас это обычный боевик каких много, если ФСБ и снимает филь про армию то пусть хоть посмотрит кино "Мы были солдатами". И если снимать кино точно по книжке "9 рота" (не той которую продают на лотках) то фильм получился бы хороший.А так слишком ошибок много.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alligator 2 апреля 2015, 12:51
В оригинальном варианте повести 9-я рота ляпов меньше, хотя тоже, по моему неточностей хватает.

Но самолет с дембелями не взрывается, а спокойно улетает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Веталь 2 апреля 2015, 12:51
[не парься, просто посмотри фильм, я вчера посмотрел, мое мнение ПРОСТО СУПЕР!, он очень эмоциональный и вообще все эти ляпы это цирк, если их разбирать то там можно найти много выдумки автора...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Веталь 2 апреля 2015, 12:51
И еще одно, единственное плохое, что со мной случилось от просмотра "9 рота" так это то, что фильм настолько хорош, что я теперь НЕ ХОЧУ ИДТИ В КИНО!!! просто я уверен, что ни один из фильмов, которых я бы мог посмотреть в ближайшее время мне не понравятся так, как этот!!!

СПАСИБО БОНДАРЧУКУ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Даша 2 апреля 2015, 12:51
Спасиюо всем создателям этой картины! просто вторые сутки не отпускает на сколько сильно! Надеюсь, что люди перестианут бояться сопереживать, ведь это делает нас лучше. От многих слышу: "Не понравилось! Не хочу чужих проблем!" А мне понравилось. Больно, сильно, о многом задумываешься, начинаешь ценить жизнь чуть больше, причем не свою.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вячеслав 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Валькирия от 20/10/2005 - 11:23:34




Друзья! В фильме сбили АН-12 в раскраске Аэрофлота, а не ИЛ-76. Разница в том, что ИЛ-76 реактивные, а АН-12 винтовой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вадим 2 апреля 2015, 12:51
Филбм полное гавно!Из серии "бой с тенью" и всякая другая х..ня.Очень уважительно отношусь к той ситуации о которой снят этот фильм но в професеональном плане(режесура,сценарий,финансы и т.д) и близко от голивудских блокбастерах не лежит. Просто развели на билет грамотным пиаром.(о чем жалею)

Бондарчук и ВВП в отстой!

P.S хотя по моему ВВП фильм тоже не понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maxi 2 апреля 2015, 12:51
Может я что то не понимаю! Но вы спорите каждый о своем, как фильм должен был выполнить свою миссию, если даже Бондарчук про это ничего не сказал.

О каком патриотизме может идти реч, если ты посмотрел фильм и завтра тебе скажут - встань в строй мы летим защищать демократию, ты ведь не пойдешь...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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