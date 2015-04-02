Один из персонажей «9-й роты» – художник, прозванный Джокондой, – цитирует слова Микеланджело о том, что творец лепит свое произведение, отсекая все лишнее. Сам Джоконда, в частности, идет на войну, чтобы прожить жизнь как совершенное полотно, шедевр реальности: на войне есть только главное – жизнь и смерть – и ничего лишнего. Авторы фильма искренне стараются следовать упомянутому принципу, но у них это не очень-то получается. Собственно, основная беда фильма – сценарий Юрия Короткова, который…
P.S. Как же это все банально, будто кто-то не хочет, чтобы его любили.
1) Фильм по замыслу - военная драма, по крайней мере должен был стать таковым. Реальная основа фильма обязывает.
После такого фильма должны наворачиваться слезы на глаза.
Ни разу за все время просмотра режиссер этого не добился.
Вместо этого зал периодически смеялся над псевдокомическими ситуациями. А вот, говорят, в начале "Спасения рядового Райна", когда пулемет расстреливает в упор всех десантников в боте, в зале все женщины всхлипывали, а некоторые уходили.
2) Вообще непонятно, зачем приглашать таких одиозных актеров типа Башлачева, инструктора подрывника в учебке (Анвара еще играл) или полковника, который в конце фильма прилетает на вертолете на залитую кровью высоту. Блин, это же не пародия и не сериал про ментов! Единственные из узнаваемых актеров, кто более-менее органично смотрятся - прапорщик, раненный на голову и инструктор-политрук.
3) Не покидает ощущение дежа-вю, что-то я уже видел подобное, называлось "Цельнометаллическая оболочка" (призыв новобранцев со стрижкой, учебка, сержант, дедовщина, художник-снайпер, ну полное дежа-вю). Ну а стреляющий в спину мальчик - смотрите "Афганский излом". Отсюда вывод - сценарий - как обычно поперт.
Положительно: Лютый вне конкуренции, губастый тоже, вообщем все актеры, которые более менее не примелькались на ТВ.
Хороша сцена с самолетом, красива сумасшедшая тетка-киприда, интересно в кишлаке, когда Воробей застрелил первого духа.
По поводу того, что это лучший фильм о войне за последние несколько лет - можно только рассмеяться. Та же Звезда на порядок лучше, гораздо более трогает. К тому же со спецэффектами немного перебрали и мельтешит немного.
После такого фильма должны наворачиваться слезы на глаза.
Ни разу за все время просмотра режиссер этого не добился.
В плохих фильмах, особенно голивудских режиссеры хорошо добиваются эффекта наворачивания слез. И спасибо, что Бондарчук не сделал очередного Солдата Райена или Список Шиндлера. Слез во время просмотра не было, зато был комок в горле. И фильм после просмотра оставляет послевкусие, что говорит, о его качестве. Смотрел фильм четыре дня назад, а размышляю над ним до сих пор.
В фильме есть и огрехи, например неудачная игра самого Федора и некоторая излишняя красивость кадра, но все простительно.
Я поставил этому фильму 9,5!!! Т.к. не понравилась конитель с Белоснежкой (слишком растянули).
А вообще впечатления о фильме - БЛЕСК!!!
Ну а непосредственно по самому фильму. Поставлю ему твердую четверку. Несмотря на то что кто-то здесь опустил Бондарчука, по-моему он неплохо сыграл свою роль, а также и молодые люди, правда в некоторых местах они даже переигрывают, но это простительно! Присутствует также неплохой юмор, хотя всё исключительно на "эту тему". К минусам можно отнести то что батальные сцены сняты не очень удачно очень много мельтешения, а душманы похожы на неких Рэмбо или Робокопов, смело бросающихся на пули =) Резюме такое: смотреть можно и нужно.
Фильм для вас может и хороший, а для нас это обычный боевик каких много, если ФСБ и снимает филь про армию то пусть хоть посмотрит кино "Мы были солдатами". И если снимать кино точно по книжке "9 рота" (не той которую продают на лотках) то фильм получился бы хороший.А так слишком ошибок много.
Но самолет с дембелями не взрывается, а спокойно улетает.
СПАСИБО БОНДАРЧУКУ!!!
Друзья! В фильме сбили АН-12 в раскраске Аэрофлота, а не ИЛ-76. Разница в том, что ИЛ-76 реактивные, а АН-12 винтовой.
Бондарчук и ВВП в отстой!
P.S хотя по моему ВВП фильм тоже не понравился.
О каком патриотизме может идти реч, если ты посмотрел фильм и завтра тебе скажут - встань в строй мы летим защищать демократию, ты ведь не пойдешь...
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