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Константин Крюков
Константин Крюков
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Константин Крюков
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Дата рождения
7 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Константина Крюкова
Родился 7 февраля 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Крюкова
Бизнесмены
драма, криминал
2018, Казахстан
6.0
Лес рук и зубов
ужасы
2018, Россия / Великобритания
0.0
Кот в сапогах
фэнтези, комедия
2018, Россия
0.0
Сансара (Селфи#Selfie)
драма
2017, Россия
0.0
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Беглецы
комедия
2017, Россия / Латвия
5.0
Держи удар, детка!
комедия
2016, Россия
6.0
Спасти Пушкина
комедия, детский
2016, Россия
3.0
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Константин Крюков рассказал о работе над фильмом «Новогодний переполох»
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23 декабря 2017 01:46
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На очной защите проектов в Фонде кино стало известно, что российский актер Константин Крюков, известный по картинам «ЖАRА», «Generation П» и «9 рота», снимется в
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21 июля 2017 11:48
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