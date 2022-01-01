Фильмы про Афганистан

На фоне всего остального военно-исторического кино картины о сравнительно недавних событиях войны в Афганистане резко выделяются. Фильмы про Афган снимают как в России, так и в Америке, показывая разные грани этого страшного вооруженного конфликта, унесшего жизни тысяч солдат. Здесь вы найдете самые сильные киноленты об Афганской войне.

Этот конфликт длился в течение десятилетия – с 1979 по 1989 год. В него были втянуты несколько крупных держав, включая Советский Союз. Солдаты отправлялись в Афганистан, чтобы остановить преступные повстанческие группировки, – да так и оставались лежать в этой выжженной земле. Истории и образы этих парней до сих пор вдохновляют режиссеров на создание качественного военного кино.