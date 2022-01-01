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Фильмы про Афганистан
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Фильмы про Афганистан

Все 15 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Братство
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Репортерша
Репортерша
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6.0
военный, комедия
2016, США
Уцелевший
Уцелевший
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7.0
боевик, триллер, военный, драма
2013, США
Отряд особого назначения
Отряд особого назначения
7.0
боевик, драма, приключения
2011, Франция
В ад и обратно
В ад и обратно
6.0
исторический, военный, боевик, биография
2011, США / Великобритания / Афганистан
Агент Хамилтон: В интересах нации
Агент Хамилтон: В интересах нации
6.0
боевик, триллер, драма
2011, Швеция
Кандагар
Кандагар
7.0
боевик, драма
2010, Россия
Братья
Братья
7.0
военный, драма
2009, США
Бегущий за ветром
Бегущий за ветром
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8.0
драма
2007, США
Война Чарли Уилсона
Война Чарли Уилсона
4.0
биография, драма
2007, США
9 рота
9 рота
7.0
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
Мусульманин
Мусульманин
7.0
драма
1995, Россия
Караван смерти
Караван смерти
6.0
боевик
1991, СССР
Афганский излом
Афганский излом
7.0
драма, военный
1990, СССР / Италия
Рэмбо 3
Рэмбо 3
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7.0
боевик, триллер, драма, приключения
1988, США
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Жанр
Все Военный Драма Комедия Боевик Триллер Приключения Исторический Биография
Страна
Все Россия США Франция Швеция Великобритания Афганистан Финляндия Украина СССР Италия
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На фоне всего остального военно-исторического кино картины о сравнительно недавних событиях войны в Афганистане резко выделяются. Фильмы про Афган снимают как в России, так и в Америке, показывая разные грани этого страшного вооруженного конфликта, унесшего жизни тысяч солдат. Здесь вы найдете самые сильные киноленты об Афганской войне.

Этот конфликт длился в течение десятилетия – с 1979 по 1989 год. В него были втянуты несколько крупных держав, включая Советский Союз. Солдаты отправлялись в Афганистан, чтобы остановить преступные повстанческие группировки, – да так и оставались лежать в этой выжженной земле. Истории и образы этих парней до сих пор вдохновляют режиссеров на создание качественного военного кино.

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