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Иван Николаев
Иван Николаев
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Иван Николаев
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Дата рождения
23 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Иван Николаев
Родился 23 февраля 1983 года. Москва, СССР.
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Фильмография Иван Николаев
Дважды два
мелодрама, комедия
2020, Россия
0.0
Эхо греха
мелодрама
2016, Россия
0.0
Убийство на 100 миллионов
детектив
2013, Россия
5.0
Вдребезги
комедия
2011, Россия
6.0
Время счастья 2
мелодрама
2010, Россия / Украина
0.0
Весельчаки
комедия
2009, Россия
7.0
ССД
триллер, ужасы
2008, Россия
7.0
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.0
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«Сравнивать меня с Шаляпиным гадко»: Иван Николаев ответил на слухи о романе с 80-летней Светличной
Актер назвал Светлану Афанасьевну своим «старшим боевым товарищем в нелегком актерском деле».
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13 января 2021 12:21
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