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9 рота 9 рота
Киноафиша Фильмы 9 рота 9 рота, 2005: актеры и роли
9 рота 2005 / Россия / Финляндия / Украина
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9 рота, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федор Бондарчук Федор Бондарчук
В ролях
Алексей Чадов Алексей Чадов Артур Смольянинов Артур Смольянинов Артем Михалков Артем Михалков Константин Крюков Константин Крюков Иван Кокорин Иван Кокорин Иван Николаев Иван Николаев Михаил Евланов Михаил Евланов Сослан Фидаров Сослан Фидаров Михаил Пореченков Михаил Пореченков Ирина Рахманова Ирина Рахманова Александр Лыков Александр Лыков Станислав Говорухин Станислав Говорухин Александр Баширов Александр Баширов Федор Бондарчук Федор Бондарчук Амаду Мамадаков Амаду Мамадаков Дмитрий Мухамадеев Дмитрий Мухамадеев Михаил Владимиров Алексей Серебряков Алексей Серебряков Aleksey Serebryakov Андрей Краско Андрей Краско
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