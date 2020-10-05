Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Евланов
Михаил Евланов
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Михаил Евланов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Красногорск, СССР (Россия)
Биография Михаила Евланова
Родился 26 марта, 1976 года. Красногорск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Михаила Евланова
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия
2021, Россия
0.0
Семь пар нечистых
драма, военный, приключения
2018, Россия
8.0
Порт
драма
2018, Россия
3.0
Последнее испытание
драма
2018, Россия
6.0
Ночные стражи
боевик, фэнтези
2016, Россия
5.0
Единичка
драма, военный
2015, Россия
6.0
Sex, кофе, сигареты
комедия, драма
2013, Россия
6.0
В тумане
драма, исторический, военный
2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
На Comic Con показали эпичный трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Релиз состоится 8 апреля 2021-го.
Написать
5 октября 2020 09:55
Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Фильм должен выйти на экраны весной следующего года.
Написать
18 сентября 2020 12:05
Кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет на экраны весной 2021 года
Больше подробностей ожидается на Сomic Con Russia 2020.
Написать
17 сентября 2020 16:33
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь