5 русских фильмов про войну, которые нужно посмотреть 9 мая

В День Победы хочется и посмотреть, и показать детям кино о том, как это было. Какие отечественные фильмы стоит посмотреть?

2002, «Звезда»

Лето 1944. На фоне отступления немецкой армии к ней в тыл отправлена разведгруппа лейтенанта Травкина с радиопозывным «Звезда». Ее задача — прояснить информацию о перегруппировках в стане врага. Ночью немцы обнаруживают группу и устраивают утром облаву, но советские солдаты успешно прячутся в болоте. Постепенно, целенаправленно и неся серьезные потери, группа добивается цели: добывает необходимые разведданные, но сама оказывается в ловушке — ее последним пристанищем, откуда и передается информация, оказывается чердак заброшенного сарая…

В реальности группе Травкина — его настоящая фамилия Ткаченко — удалось вернуться. А Иван Мещеряков — прототип лейтенанта Мещерского — даже поработал консультантом при создании фильма.

2010, «Брестская крепость»

21 июня 1941 года крепость живет своей жизнью.В полковом клубе идет комедия «Веселые ребята». Ночью из немецких товарных вагонов с сельхозпродукцией выбирается группа диверсантов, переодетых в форму НКВД-шников. Рабочий, осматривающий вагоны, убит ударом ножа. Наступает утро, и двое подростков — Саша и Аня — встречают его на рыбалке на речке. Утро кажется тихим и мирным — до появления в небе немецких самолетов, начинающих обстрел крепости...

Фильм отличается достаточной исторической точностью, но есть мелкие неточности. Так, на киносеансе 21 июня показывали не «Веселых ребят», а ленту «Валерий Чкалов», а показанный в финале танк Flammpanzer III — анахронизм, он был выпущен в 1943.

2012, «В тумане»

Война — это не всегда отчаянные бои и перестрелки с врагами. Иногда врагами становятся твои соседи и знакомые… В оккупированной немцами Белоруссии в 1942 году сходит с путей немецкий поезд. Оккупанты арестовывают четырех железнодорожников — они подозревают, что кто-то из путевых обходчиков помог поезду не доехать до пункта назначения. Трое подозреваемых повешены, а четвертый по имени Сущеня почему-то милостиво отпущен. И его тут же начинают подозревать уже свои — ведь фашисты способны помиловать только тех, кто с ними сотрудничает! Сущеня знает, что ночью за ним придут — партизаны. Свои. Чтобы отвести на казнь как предателя. И они приходят...

2015, «А зори здесь тихие...»

По утверждению режиссера, новая экранизация повести Васильева, а не ремейк старой картины. Север Ленинградской области в мае 1942. Богом забытая зенитная часть в тылу. Старшина Васков, попросивший командование прислать ему непьющих бойцов (от безделья сопьются!) получает отряд бойцов женского пола. Возможно, девчонки во главе с Васковым так и проторчали бы всю войну в безопасности, если бы одна из них не заметила в лесу двоих диверсантов. Подозревая их в желании взорвать стратегически важные ж/д пути, старшина с пятеркой своих бойцов преследует их и слишком поздно понимает, что силы неравны — немцев вовсе не двое. Их 16, и это матерые, тренированные эсэсовцы!

В ролях немецких солдат в фильме снялись настоящие немцы — режиссер Ренат Давлетьяров считал, что это сделает картину правдивее.

2018, «Собибор»

Оккупированная Польша, 1943. Лагерь уничтожения Собибор — сюда евреев привозят не столько для «исправительных работ», а исключительно для издевательств и массового убийства. Привезенную очередную партию сразу же разделяют: немцев интересует, есть ли среди мужчин мастера — плотники, портные, сапожники, ювелиры. Женщин ни о чем не спрашивают — их раздевают, стригут наголо и отправляют в «душ». Вместе с партией заключенных в это адское место попадает лейтенант Красной Армии Александр Печерский. Он не намерен ждать неминуемой смерти и буквально с первого дня заговаривает с тем, кто заслуживает доверия, о подготовке побега…

Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Съемки шли на 5 языках — русском, немецком, польском, идиш, голландском.