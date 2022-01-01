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Лучшие отечественные фильмы про войну
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Лучшие отечественные фильмы про войну

Военные драмы про войну – один из тех жанров, что лучше всего снимают в России; из года в год российским, а до того – советским режиссерам удается создавать картины, которые не просто трогают зрителя – вполне способны перевернуть его картину мира. Лучшие представители категории отечественных фильмов про войну – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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На подвиг отчизна зовет
На подвиг отчизна зовет
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0.0
военный, документальный
2020, Россия
Балканский рубеж
Балканский рубеж
7.0
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
Сестренка
Сестренка
7.0
военный, драма
2019, Россия
Братство
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Донбасс. Окраина
Донбасс. Окраина
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5.0
драма, военный, триллер
2019, Россия
Ржев
Ржев
7.0
военный, драма
2019, Россия
Последствия войны
Последствия войны
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0.0
военный, исторический, драма
2019, Россия
Прощаться не будем
Прощаться не будем
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6.0
военный, драма
2018, Россия
Коридор бессмертия
Коридор бессмертия
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7.0
драма, военный
2018, Россия
Свидетели
Свидетели
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7.0
драма, военный
2018, Россия
Собибор
Собибор
7.0
военный, драма
2018, Россия
Танки
Танки
5.0
биография, военный, исторический
2018, Россия
Солдатик
Солдатик
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный
2018, Россия
На Париж
На Париж
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3.0
военный, драма
2018, Россия
Мальчик русский
Мальчик русский
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5.0
драма, военный
2018, Россия
28 панфиловцев
28 панфиловцев
8.0
военный, драма
2016, Россия
Герой
Герой
6.0
военный, драма
2016, Россия
Лейтенант
Лейтенант
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0.0
драма, военный
2016, Россия
72 часа
72 часа
7.0
драма, военный
2016, Россия
Осенью 41-ого
Осенью 41-ого
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4.0
военный, приключения
2016, Россия
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5 русских фильмов про войну, которые нужно посмотреть 9 мая

В День Победы хочется и посмотреть, и показать детям кино о том, как это было. Какие отечественные фильмы стоит посмотреть?

2002, «Звезда»

Лето 1944. На фоне отступления немецкой армии к ней в тыл отправлена разведгруппа лейтенанта Травкина с радиопозывным «Звезда». Ее задача — прояснить информацию о перегруппировках в стане врага. Ночью немцы обнаруживают группу и устраивают утром облаву, но советские солдаты успешно прячутся в болоте. Постепенно, целенаправленно и неся серьезные потери, группа добивается цели: добывает необходимые разведданные, но сама оказывается в ловушке — ее последним пристанищем, откуда и передается информация, оказывается чердак заброшенного сарая…

В реальности группе Травкина — его настоящая фамилия Ткаченко — удалось вернуться. А Иван Мещеряков — прототип лейтенанта Мещерского — даже поработал консультантом при создании фильма.

2010, «Брестская крепость»

21 июня 1941 года крепость живет своей жизнью.В полковом клубе идет комедия «Веселые ребята». Ночью из немецких товарных вагонов с сельхозпродукцией выбирается группа диверсантов, переодетых в форму НКВД-шников. Рабочий, осматривающий вагоны, убит ударом ножа. Наступает утро, и двое подростков — Саша и Аня — встречают его на рыбалке на речке. Утро кажется тихим и мирным — до появления в небе немецких самолетов, начинающих обстрел крепости...

Фильм отличается достаточной исторической точностью, но есть мелкие неточности. Так, на киносеансе 21 июня показывали не «Веселых ребят», а ленту «Валерий Чкалов», а показанный в финале танк Flammpanzer III — анахронизм, он был выпущен в 1943.

2012, «В тумане»

Война — это не всегда отчаянные бои и перестрелки с врагами. Иногда врагами становятся твои соседи и знакомые… В оккупированной немцами Белоруссии в 1942 году сходит с путей немецкий поезд. Оккупанты арестовывают четырех железнодорожников — они подозревают, что кто-то из путевых обходчиков помог поезду не доехать до пункта назначения. Трое подозреваемых повешены, а четвертый по имени Сущеня почему-то милостиво отпущен. И его тут же начинают подозревать уже свои — ведь фашисты способны помиловать только тех, кто с ними сотрудничает! Сущеня знает, что ночью за ним придут — партизаны. Свои. Чтобы отвести на казнь как предателя. И они приходят...

2015, «А зори здесь тихие...»

По утверждению режиссера, новая экранизация повести Васильева, а не ремейк старой картины. Север Ленинградской области в мае 1942. Богом забытая зенитная часть в тылу. Старшина Васков, попросивший командование прислать ему непьющих бойцов (от безделья сопьются!) получает отряд бойцов женского пола. Возможно, девчонки во главе с Васковым так и проторчали бы всю войну в безопасности, если бы одна из них не заметила в лесу двоих диверсантов. Подозревая их в желании взорвать стратегически важные ж/д пути, старшина с пятеркой своих бойцов преследует их и слишком поздно понимает, что силы неравны — немцев вовсе не двое. Их 16, и это матерые, тренированные эсэсовцы!

В ролях немецких солдат в фильме снялись настоящие немцы — режиссер Ренат Давлетьяров считал, что это сделает картину правдивее.

2018, «Собибор»

Оккупированная Польша, 1943. Лагерь уничтожения Собибор — сюда евреев привозят не столько для «исправительных работ», а исключительно для издевательств и массового убийства. Привезенную очередную партию сразу же разделяют: немцев интересует, есть ли среди мужчин мастера — плотники, портные, сапожники, ювелиры. Женщин ни о чем не спрашивают — их раздевают, стригут наголо и отправляют в «душ». Вместе с партией заключенных в это адское место попадает лейтенант Красной Армии Александр Печерский. Он не намерен ждать неминуемой смерти и буквально с первого дня заговаривает с тем, кто заслуживает доверия, о подготовке побега…

Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Съемки шли на 5 языках — русском, немецком, польском, идиш, голландском.

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