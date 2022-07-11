Содержание:

Фильмы с Алексеем Чадовым

- Алексей Чадов – «Ночной дозор»

- Алексей Чадов – «9 рота»

Личная жизнь Алексея Чадова

Алексей Александрович Чадов – российский актер театра и кино, младший брат актера Андрея Чадова, родился 2 сентября 1981 в Солнцево, Москва. Когда Алексею было 5 лет, отец семейства скончался, после чего воспитание его и брата легло на плечи их матери. В школьные годы Чадов-младший занимался в театральном кружке и впервые появился на сцене в постановке Евгения Шварца «Красная шапочка» в роли зайца. Несмотря на то что роль Алексея была небольшой, он получил за нее премию «Лауреат» как лучший начинающий актер.



Фильмы с Алексеем Чадовым

В 2003 году Чадов окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина. В кино он дебютировал еще в студенческие годы, сыграв Ивана Ермакова в ленте «Война» (2002). Эта роль была отмечена призом Международного кинофестиваля в Монреале и принесла Алексею первую популярность. После выхода «Войны» на экраны начинающему актеру стало поступать много предложений о съемках. В 2003 году он сыграл в картине «Игры мотыльков», а спустя год появился сразу в трех фильмах «Ночной дозор» (2004), «На безымянной высоте» (2004) и «32 декабря» (2004).



Алексей Чадов – «Ночной дозор»

В фэнтезийной картине «Ночной дозор», экранизации одноименного романа Сергея Лукьяненко, Чадову досталась роль вампира Кости Саушкина. Фильм стал настоящим хитом, собрав более 33 миллионов долларов при бюджете в 1,8 миллиона. Алексей также появился в сиквеле «Дневной дозор» (2005), где сыграл в паре с Жанной Фриске. Вторая часть хоть и собрала большую кассу, получила неоднозначные отзывы критиков. В 2020 году планируется выпуск третьей части саги «Сумеречный дозор».



Алексей Чадов – «9 рота»

Еще одним ярким проектом в кинокарьере Алексея Чадова стала драма Федор Бондарчука «9 рота», в которой актер исполнил одну из центральных ролей, рядового Владимира Воробьева по кличке «Воробей». Картина собрала более 25 миллионов долларов, стала самым кассовым фильмом российского проката за 2005 год, получила множество кинопремий, а также поспособствовала росту популярности Алексея.

В 2006 году Чадов появился на экранах в роли священника в картине «Живой». Изначально эта роль предназначалась старшему брату актера, Андрею Чадову, однако в последний момент режиссер назначил того на главную роль, а на замену ему выбрал Алексея. «Живой» стала первой лентой, где братья сыграли вместе. В том же году Алексей исполнил одну из лидирующих ролей в комедийной мелодраме «Жара», также снимались Артур Смольянинов, Тимати и будущая жена Алексея Агния Дитковските. В 2007 году Чадов и Агния Дитковските были награждены премией MTV Russia Movie Awards за лучший поцелуй. В 2007 году актер исполнил одну из главных ролей в мелодраме «Оранжевая любовь», а также появился в картинах «Стритрейсеры» и «Слуга государев».

В 2008 году Алексей Чадов сыграл главного персонажа в биографической картине о советском хоккеисте «Валерий Харламов. Дополнительное время». Также многие зрители помнят Чадова по роли в Артема Исаева в серии фильмов «Любовь в большом городе», которые выходили на экраны в 2009, 2010 и 2013 годах. Партнершей Алексея по фильму стала Вера Брежнева. Также Чадова можно увидеть в фильмах «Чемпионы» (2014), «ЧБ» (2014), «Вий» (2014), «О любви» (2016) и «Любовь с ограничениями» (2016).



Личная жизнь Алексея Чадова

С 2006 по 2009 год Чадов встречался с актрисой Агнией Дитковските, с которой познакомился на съемках фильма «Жара». После этого романа актер какое-то время был в отношениях с украинской певицей Микой Ньютон, представлявшей свою страну на «Евровидении-2011». Позже Алексей и Агния Дитковските вновь встретились во время работы над сериалом «Дело чести», а в конце августа 2012 года поженились. В июне 2014 года у супругов родился сын Федор, однако уже через год их брак распался.